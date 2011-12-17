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۲۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۲:۱۲

نقد آثار فیلمسازان استان البرز در حوزه هنری

نقد آثار فیلمسازان استان البرز در حوزه هنری

کرج - خبرگزاری مهر: جلسات نقد آثار فیلمسازان استان البرز در کنار فیلم‌های کوتاه ایران و جهان و آسیب‌شناسی فیلمسازی از منظر موارد فنی در حوزه هنری استان البرز برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در سلسله جلسات نقد فیلم کوتاه و آسیب‌شناسی فیلمسازی، همراه با پخش فیلم فیلمسازان برتر ایران و جهان و فیلمسازان جوان و جویای نام، این آثار از زاویه‌های مختلف فنی مورد بررسی قرار می‌گیرند.

علی کوچکی، کارشناس واحد هنرهای تصویری حوزه هنری استان البرز گفت: برای تولید یک فیلم مطلوب باید به موارد مختلفی توجه کرد، مانند رعایت اصول مهم فیلمنامه‌نویسی، کارگردانی، تصویربرداری، بازیگردانی، صدابرداری و غیره که حتی فیلمسازان برتر نیز گاهی این موارد را نادیده می‌گیرند.

وی افزود: در این جلسات سعی بر این است که هر هفته به بررسی و آسیب‌شناسی یکی از این مقوله‌های فنی پرداخته شود.

علاقه‌مندان برای حضور در این برنامه می‌توانند پنجشنبه هر هفته  ساعت 10 تا 14به حوزه هنری استان البرز واقع در کرج، خیابان مطهری، بلوار نبوت، خیابان میلاد4، شماره 82 مراجعه نمایند.
 

کد مطلب 1485494

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