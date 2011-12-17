وزیران آموزش و پرورش و علوم به سئوالات نمایندگان پاسخ می دهند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، بازدید از نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری، دعوت از حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش برای پاسخگویی به سئوال محمدرضا سجادیان نماینده خواف و دو سئوال مهدی عیسی زاده نماینده میاندوآب و بازدید از مراکز آموزشی شهر کرمان برنامه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در روز یکشنبه است.

این کمیسیون همچنین این هفته از وزیر علوم دعوت کرده تا با حضور در کمیسیون پاسخگوی سئوال مهدی عیسی زاده نماینده میاندوآب و دو سئوال حسین دهدشتی نماینده آبادان باشد.

بررسی آئین نامه آموزش دفاعی با حضور فرماندهی ستاد کل نیروهای مسلح و آموزش و پرورش و بررسی طرح تشکیل سازمان نظام آمارشناسی ایران برنامه دیگر این کمیسیون در هفته جاری است.

کارگروه آموزش و پرورش نیز در جلسه ای شنونده گزارش معاونت پرورشی وزارت آموزش و پرورش خواهد بود.