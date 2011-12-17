70 هزار هکتار از اراضی کشاورزی کشور مجهز به سیستم آبیاری تحت فشار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل دفتر توسعه سامانه های نوین آبیاری با بیان این مطلب افزود : از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه 122 هزار و 257 هکتار از اراضی کشاورزی مورد مطالعه و طراحی آبیاری تحت فشار قرار گرفته است . از این میزان 70 هزار و 213 هکتار اجرا و تحویل بهره بردار شده و 93 هزار و 626 هکتار نیز در حال اجراست. ژ



مهندس عبدالحسین بهنام زاده یادآور شد : از این میزان 37 هزار و 856 هکتار به شیوه آبیاری قطره ای و 32 هزار و 357 هکتار به روش آبیاری بارانی صورت گرفته است .



وی بیان کرد : از ابتدای اجرای طرح آبیاری تحت فشار تا پایان آبان ماه سال جاری در مجموع یک میلیون و 49 هزار و370 هکتار از ارضی کشاورزی کشور مجهز به سیستم آبیاری نوین شده است.



وی در ادامه به تسهیلات اختصاص یافته به اجرای طرح آبیاری تحت فشار در کشور پرداخت و گفت : از محل اعتبارات شورای عالی آب و تسهیلات بانکی در سال 89 تا پایان آبان ماه برای طرح توسعه روشهای آبیاری تحت فشار مبلغ 417 میلیارد و 79 میلیون ریال توسط بانک پرداخت شده است.



وی در ادامه اعتبار پرداخت شده از صندوق حمایت از توسعه بخش کشاوری از محل اعتبارات بند 9 شورای عالی آب در سال 1389 برای اجرای آبیاری تحت فشار را 437 میلیارد و 434 میلیون ریال اعلام کرد و خاطرنشان ساخت : از محل این تسهیلات 23 هزار و 567 هکتار از اراضی کشاورزی کشور مجهز به آبیاری تحت فشار شده و 14 هزار و 481هکتار نیز در حال اجراست . سطح مصوب و عقد قرارداده هم 38 هزار و 49 هکتار بوده است.



مهندس بهنام زاده با اشاره به این مطلب که به منظور اجرای طرح توسعه روشهای آبیاری تحت فشار مبلغ 73 میلیارد و 113 میلیون ریال از محل طرح ملی کمکهای فنی و اعتباری سال 90 به بهره برداران پرداخت شده است یادآور شد : علاوه بر این در تاریخ سی ام خرداد ماه سال جاری مبلغ 467 میلیارد و 575 میلیون ریال از محل اعتبارات بند الف شورای عالی آب تسهیلات برای توسعه روشهای آبیاری تحت فشار اختصاص یافته است.



وی در عین حال بیان کرد: تاکنون از این مصوبه مبلغی در اختیار بهره برداران قرار نگرفته است و امیدواریم به زودی عملی شود.



وی در ادامه اعتبار پرداخت شده از سوی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی از محل اعتبارات کمکهای فنی و اعتباری سال 90 برای توسعه آبیاری تحت فشار را 101 میلیارد و 619 میلیون ریال اعلام کرد و افزود : با این میزان اعتبار ، سه هزار و 189 هکتار از اراضی کشور مجهز به سیستم آبیاری تحت فشار شده و 17 هزار و 697 هکتار نیز در حال اجراست .



مهندس بهنام زاده در پایان همچنین اعتبار پرداخت شده به بهره برداران برای اجرای آبیاری تحت فشار توسط صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی از محل اعتبارات بند الف مصوبه سی ام خرداد ماه سال 90 شورای عالی آب را 117 میلیارد و 264 میلیون ریال اعلام کرد و گفت : سطح اجرا شده با این اعتبار سه هزار و 232 هکتار و در حال اجرا 16 هزار و 140 هکتار بوده است.