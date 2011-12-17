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۲۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۳:۱۷

مجتبی زاده:

وجود نقره و طلا در معدن مس تکنار بردسکن تایید شد

وجود نقره و طلا در معدن مس تکنار بردسکن تایید شد

بردسکن - خبرگزاری مهر: مدیرعامل مجتمع معادن مس تکنار بردسکن از تایید وجود طلا، نقره، سرب، روی و آهن در معدن مس تکنار توسط کارشناسان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی مجتبی زاده در دیدار فرماندار بردسکن از بزرگترین و قدیمی ترین معدن استان در بردسکن اظهارکرد: ذخایر این معدن بر اساس پروانه صادره 50 هزار تن اعلام شده ولی اکتشافات تکمیلی و حفاری های صورت گرفته طی یک سال گذشته، این ذخایر را سه میلیون تن برآورده کرده است.

فرماندار بردسکن در این بازدید، وجود طلا در معدن مس تکنار را تنها یکی از مزیت های آن عنوان کرد و گفت: امید است اعلام عیار مناسب طلای این معدن پس از بررسی کارشناسان، زمینه ساز سرمایه گذاری بخش خصوصی شود.

محمد عباسپور کمبود آب، راه خاکی را از مشکلات این معدن ارزیابی و اضافه کرد: با برنامه ریزی و مساعدت دستگاه های مسئول این مسائل حل و بهره برداری از معدن مس تکنار تسهیل شود.

در ادامه فرماندار بردسکن ضمن بازدید از کارخانه در دست احداث کنستانتره مس و بررسی میزان پیشرفت فیزیکی آن، در محل مزار شهدای شهر انابد حاضر و به مقام شامخ شهیدان ادای احترام کرد.

کد مطلب 1485497

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