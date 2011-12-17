اشتباه فاحش داور بازی صبا و فیروز صفه را به جنجال کشاند

به گزارش خبرنگار مهر، دومین هفته از دور برگشت سیزدهمین دوره مسابقات لیگ دسته برتر فوتسال باشگاه‌های کشور با دومین شکست متوالی تیم فوتسال صبای قم و با ناکامی صبا برای ششمین هفته متوالی همراه بود.



تیم فوتسال صبای قم جمعه شب در تلاش برای کسب برتری خانگی مقابل تیم فوتسال فیروز صفه اصفهان در هفته پانزدهم لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور تنها اسیر اشتباه مسلم علیرضا عبدالغنی داور اول دیدار شد تا صبا حتی یک امتیاز این دیدار خانگی را نیز از دست بدهد.



تصمیم اشتباه داور و دو گل متوالی برای فیروز صفه



در فاصله کمتر از پنج دقیقه به پایان این دیدار و در حالی که صبای قم مرتکب چهار خطای تیمی شده بود، علیرضا عبدالغنی داور اول این دیدار حرکتی ساده در تقابل دو بازیکن دو تیم را به گواه کارشناسان داوری حاضر در سالن بدون اینکه خطایی رخ بدهد، خطا به سود فیروز صفه اعلام کرد تا محدودیت خطای تیمی صبا به پایان رسیده و بدین ترتیب بازی در حالی که با آرامش دنبال می شد، به جنجال کشیده شود و به دنبال آن گل دوم تیم فیروز صفه نیز به ثمر برسد، ضمن اینکه بعد از این صحنه عبدالغنی یک خطای دیگر به سود فیروز صفه اعلام کرد تا کار صبا با ثبت گل سوم تیم فیروز صفه در این دیدار یکسره شود.



صبای قم در حالی با نتیجه سه بر یک مقابل میهمان خود تن به شکست داد که پیش از این در خارج از خانه با نتیجه عجیب پنج بر یک به سرخپوشان پایتخت یعنی پیروزی تهران باخته بود و بدین ترتیب دومین هفته متوالی البته این بار به سبب اشتباهات داوری بازنده شد.



بدین ترتیب شاگردان سیدمهدی غیاثی در تیم فوتسال صبای قم با کسب هشت پیروزی، چهار باخت و سه تساوی در حال حاضر 27 امتیازی هستند و در مکان دوم جدول رده بندی مسابقات لیگ دسته برتر فوتسال باشگاه‌های کشور قرار گرفته اند.



اخراج سرمربی صبای قم از زمین بازی



سرمربی تیم فوتسال صبای قم پیش از اینکه تیمش دو گل متوالی از تیم فیروز صفه اصفهان دریافت کند، از زمین مسابقه اخراج شد.



این مسابقه تا حدود دقیقه 35 حاشیه و اتفاق خاصی در بر نداشت تا اینکه با اشتباه داول اول یعنی علیرضا عبدالغنی، سرمربی صبای قم یعنی سیدمهدی غیاثی شدیدا به داور بازی اعتراض کرد اما داور که تصمیم خود را گرفته بود غیاثی را از زمین بازی اخراج کرد.



بعد از این اتفاق گل دوم تیم فیروز صفه به ثمر رسید و بازیکنان تیم صبای قم در اعتراض به خطایی که داور بازی بی مورد اعلام کرده بود، شدیدا به سمت داور مسابقه رفتند که اعتراض‌های متوالی فایده ای نداشت تا صبا در دقایق پایانی گل سوم را نیز پذیرا شود.



حواشی عجیب در پایان بازی



حواشی بازی در اعتراض به تصمیم علیرضا عبدالغنی داور اول مسابقه تا جایی ادامه یافت که عصبانیت بسیاری از حاضرین در سالن را نیز به دنبال داشت و در لحظه ای که سوت پایان مسابقه به صدا در آمد اتفاقات عجیبی در سالن شهید حیدریان قم رخ داد که نیروی انتظامی و حراست اداره کل ورزش و جوانان استان قم سعی در آرام کردن اوضاع بهم ریخته سالن داشتند و البته خوشبختانه تمام قضایا ختم به خیر شد.

