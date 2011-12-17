به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا رحیمی امروز شنبه در افتتاحیه نمایشگاه راه و شهرسازی در تهران، اظهار داشت: نیکزاد بهترین وزیر دولت احمدی نژاد است و تا به حال کسی در حد وی برای خدمت به نظام نداشته ایم.

وی افزود: در کشور بزرگ ما با گستردگی خاک سرزمینی اجرای شبکه های حمل و نقل بسیار دشوار و پرهزینه است و ما هم در این زمینه بسیار عقب هستیم، بنابراین برای توسعه اقتصادی و گسترش ثروت و رشد زیربناهای حمل و نقل باید بیش از گذشته تلاش کنیم.

رحیمی تصریح کرد: دولت به تنهایی قادر به انجام این وظایف نیست و درآمدهای کشور هم جوابگوی ساخت این میزان از زیر ساختهای حمل و نقل نیست، بنابراین می توان با حضور پیمانکاران اتصال بیشتری بین آنها و دولت ایجاد کرد.

وی با بیان اینکه ما از بخش خصوصی تقاضا داریم تا با همه ظرفیت کشور را بسازند، گفت: ما از طریق توسعه ترانزیت می‌توانیم بیشتر از فروش نفت درآمد داشته باشیم و برای اینکه جاده‌ها آماده جابجایی و عبور 50 میلیون تن کالا را داشته باشند باید آنها را توسعه دهیم.

معاون اول رئیس جمهور افزود: مسیرهای داخل کشور ما بهترین و ارزان ترین راه آهن است که می تواند آسیای دور را از طریق ایران به اروپا متصل کند و همچنین از طریق آبهای خلیج فارس به آن سوی خلیج فارس ببرد.

رحیمی با تاکید بر احیای دوباره جاده ابریشم، خاطر نشان کرد: راه تاریخی ابریشم را می توان دوباره بازسازی کرد و جابه جایی 2 ماهه را به کمتر از 2 هفته کاهش داد که این موضوع برای صاحبان کالا بسیار به صرفه و اقتصادی خواهد بود.

وی افزود: از سویی می توان از طریق آذربایجان و ترکیه کالاها را به اروپا رساند و در این راه درآمد و مشاغل متعددی ایجاد کرد. در حال حاضر یکی از اساسی ترین کارها ایجاد اشتغال برای بیکاران کشور است که می توان به این وسیله این مهم را انجام داد.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به حضور خارجی ها در بازار کار ایران، بیان کرد: ما اگر مهمان خارجی نداشتیم بیکاری در کشور بسیار کمتر بود، زیرا به همان میزان که بیکار داریم، مهمان خارجی هم در کشور حضور دارند.

رحیمی افزود: دلیل حضور مهمانان خارجی به دلیل وضعیت کشور همسایه است که صرفنظر از آن، ما باید 2 میلیون و 500 هزار شغل ایجاد کنیم که بخش عمده آن در حوزه راه و مسکن است.

وی با تاکید بر حضور بخش خصوصی در پروژه های راه و شهرسازی، تصریح کرد: ما در شرایط بدترین تحریمها قرار داریم که قدرتهای ظالم بر کشور ما اعمال کرده اند اما این را بدانید که طولی نخواهد کشید که همه قدرت‌هایی که ملت ما را تحریم کردند برای دستبوسی به ایران می آیند.

معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: با وجودی که ما در بدترین شرایط تحریم هستیم اما وضعیت آنها بدتر از ماست، زیرا این تحریم آنها را سرنگون می کند و ما را استوار.

رحیمی با بیان اینکه امروز در نمایشگاه دستاوردهای ایرانیان را که محصول تحریم است، می بینیم، بیان کرد: ما پس از 8 سال دفاع مقدس در این وضعیت ویژه قرار داریم اما آنها با غارت ملتهای دیگر به این وضعیت رسیده اند و آمریکا در راس این تحریمها می خواهد سیاستهای خود را به کشورهای دیگر دیکته کند.

وی افزود: آنها نمی توانند چنین وضعیتی را حفظ کنند و باید دست به کشتار بزنند که از آن طریق هم به جایی نمی رسند. در حال حاضر احوال دنیا طوری است که تحریم کنندگان به جایی خواهند رسید که دست دولتمردان ایران را می بوسند.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به توسعه پارس جنوبی، اظهار داشت: بخشی از شرکتهای زیر مجموعه این کشورها از پارس جنوبی رفتند و بلافاصله پس از رفتن آنها، 22 هزار میلیارد تومان از سوی 4 پیمانکار ایرانی سرمایه گذاری شد.

رحیمی با بیان اینکه نیکزاد و همکارانش در همه جای این کشور حضور دارند، بیان کرد: هواپیمایی ما را در تمام دنیا تحریم کردند و کشورهای غربی به ما سوخت نمی رسانند، بنابراین هواپیماهای ما ناچارند پس از سوار کردن مسافر در جای دیگری فرود بیایند و سوخت‌گیری کنند، البته ما هم در عملی متقابل سوخت‌رسانی به آنها را متوقف کردیم.

وی با اشاره به رتبه بالای صنعت هواپیمایی کشور در دنیا، گفت: با وجود هواپیماهایی با عمر طولانی اما شایستگی کارشناسان و مهندسان ما در صنعت هوایی باعث شد که در میان بیش از 180 کشور دنیا از جهت استاندارد، رتبه دهم را به دست آوریم که این محصول تحریم است. معاون اول رئیس جمهور افزود: آن کشورها با وجود هواپیماهای مدرن و پیشرفته نتوانستند چنین رده ای را به دست آورند.

رحیمی با بیان اینکه از نظر علمی کشور ما 11 برابر متوسط جهانی رشد کرده است، بیان داشت: پیشنهاد می کنم یک جلسه ویژه با مسئولان و پیمانکاران حوزه راه بگذاریم تا انقلابی در عرصه راه و مسکن ایجاد شود.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به ساخت 2 میلیون و 600 واحد مسکونی در کشور، اظهار داشت: کل مسکن‌هایی که از ابتدای تاریخ تاکنون در کشور ساخته شده اند 18 میلیون و 500 هزار واحد است در حالی که در 2 سال گذشته 2 میلیون و 600 هزار واحد مسکونی در کشور ساخته شده است.

وی تصریح کرد: دولت نمی تواند به تنهایی این اقدامات را انجام دهد، بنابراین از بخش خصوصی استدعا داریم که مانند مسکن انقلابی را در حوزه راه ایجاد کند.

وی با تقدیر و تشکر از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، بیان کرد: ما برای جذب سرمایه همه حمایتهای لازم را انجام می دهیم. در بخش خصوصی قول خواهیم داد که از طریق مجلس و دولت از آنها حمایت می کنیم.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به پروژه های انجام شده از سوی دولت نهم و دهم، اظهار داشت: در این مدت 157 کیلومتر آزادراه در کشور ساخته شد که 2.3 برابر دولتهای هفتم و هشتم است، همچنین در این مدت 575 کیلومتر بزرگراه هم در کشور ساخته شده است که تفاوت 3.2 برابری را نسبت به دولتهای گذشته نشان می دهد.

معاون اول رئیس جمهور افزود: در دولت نهم و دهم 540 کیلومتر راه اصلی و 750 کیلومتر راه روستایی ساخته شده است که هر کدام نسبت به زمان‌های مشابه عملکرد چند برابری داشته اند.

رحیمی با اشاره به اینکه تا پایان سال 450 کیلومتر خطوط ریلی به بهره برداری می رسد، بیان کرد: 2 هزار و 200 کیلومتر آزادراه و 5 هزار کیلومتر بزرگراه و 9 هزار کیلومتر راه اصلی در دست اجراست و دولت 2 هزار میلیارد ریال اعتبار برای توسعه شبکه ریلی اختصاص داده است.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اهمیت صنعت حمل و نقل، بیان کرد: در سال 90 حدود 34 میلیون نفر از طریق قطار جابه جا شده اند که نسبت به سال 89 افزایش 1200 نفری را نشان می دهد، همچنین 42 میلیون تن بار جابه جا شده که نسبت به سال قبل، 8 میلیون و 600 هزار تن افزایش یافته است.

وی در خصوص بخش مسکن اظهار داشت: ما امسال در 4 استان به تمام کسانی که ثبت نام کرده بودند، مسکن مهر را تحویل می دهیم و اگر دولت احمدی نژاد این نهضت را در مسکن راه نمی انداخت، الان تورم 33 درصدی را در کشور داشتیم.