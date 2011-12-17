رکورد تولید محصولات کشاورزی در آذربایجان شرقی ارتقا می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود محمدیان با اشاره به مناسب بودن بارندگی‌های اخیر و خودکفایی در بسیاری از محصولات کشاورزی گفت : با توجه به این‌که بخش کشاورزی به آب وابسته است و بخش زیادی از اراضی کشاورزی دیمی و به شرایط بارندگی بستگی دارد، اگر بارندگی ها به همین منوال روند صعودی داشته باشد در صورت عدم بروز حوادث غیرمترقبه، خواهیم توانست ضمن شکست رکورد تولید محصولات کشاورزی در استان، شاهد افزایش درآمد اقتصادی کشاورزان باشیم.

وی با اشاره به اینکه امنیت غذایی بر اثر توان و تولید داخلی به وجود می آید افزود : کوچکترین مشکلی در استان برای تامین مواد غذایی اساسی وجود ندارد، اگرچه دوره سرما و خشکسالی در سالهای گذشته اتفاق افتاد، اما با اقدامات انجام شده آسیب پذیری کشاورزی به حداقل میزان خود رسیده است.

محمدیان با بیان اینکه امروزه بحث امنیت غذایی به یکی از مهمترین مباحث همه کشورهای جهان اعم از ثروتمند و فقیر تبدیل شده است و کشورهای مختلف برای دستیابی به امنیت غذایی از تدابیر گسترده ای استفاده می کنند افزود: امیدوارم در سال جهاد اقتصادی چنانکه شایسته نامگذاری این سال بوده بتوانیم با حرکت های جهادی در بخش کشاورزی در رشد و توسعه پایدار کشاورزی گام های موثری برداریم.

