حضور 350 ناشر کشوری در نمایشگاه کتاب گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا منتظری پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران استان گفت: نتایج ارزیابی های صورت گرفته از برگزاری دوره قبلی نمایشگاه بسیار مطلوب بوده و همین موضوع باعث شده تا ناشران مطرح کشور از حضور در این نمایشگاه استقبال کنند.

وی افزود: از بین 500 ناشری که برای حضور در این نمایشگاه اعلام آمادگی کردند، 350 نفر انتخاب شدند و دلیل آن نیز کمبود فضا برای حضور سایر انتشاراتی ها است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان اظهار داشت: 35 هزار عنوان کتاب در این نمایشگاه در معرض دید و بهره برداری علاقه مندان قرار خواهد گرفت.

منتظری ادامه داد: سال گذشته بالغ بر 270 میلیون تومان بن یارانه ای در اختیار خریداران کتاب قرار گرفت که این رقم امسال به 350 میلیون تومان افزایش یافته است.

وی اضافه کرد: دراین نمایشگاه برای اولین بار بن کارت به ارزش 40 میلیون تومان در اختیار نویسندگان، محققان، خبرنگاران و ... قرار خواهد گرفت.

وی عنوان کرد: برای اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و فرهیختگان استانی نیز بین 40 تا 50 هزار تومان بن کارت در نظر گرفته شده است.

منتظری با بیان اینکه مسلمانان به ویژه ایرانیان از پیشروترین ملت ها در بحث مطالعه و تألیف کتب بودند، اذعان داشت: ما وارث فرهنگ و تمدنی هستیم که در آن کتاب ، مطالعه، علم و دانش از جایگاه و منزلت ویژه ای برخوردارند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان گفت: وجود بیت الحکمه در شهر بخارا و مراکزی همچون دارلعلم با قریب به 6 هزار جلد کتاب از نقاط روشن در تمدن اسلامی است.

وی تصریح کرد: همه ما در ترویج فرهنگ کتابخوانی و مطالعه مسئولیم و باید گام های اساسی در این خصوص برداریم.

منتظری نمایشگاه کتاب را بهترین فرصت برای رفع کمبودها در زمینه تهیه کتب مورد نیاز دانست و گفت: تا چندسال قبل این امکان فقط برای تهرانی ها فراهم بود تا بتوانند در زمان برگزاری نمایشگاه ها کتاب های مورد نیاز خود را تهیه کنند اما طی این سال ها و رویکرد عدالت محوری دولت نهم و دهم این امکان برای سایر مردم در استان ها نیز فراهم شده است.