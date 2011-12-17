تصویر هابل از یک "فرشته برفی کیهانی"

به گزارش خبرگزاری مهر، چند روز بیشتر تا شروع فصل زمستان و بارش برف باقی نمانده است. برف بازی، درست کردن آدم برفی و ساختن "فرشتگان برفی" از جذابیتهای این فصل است.

برای ساخت یک فرشته برفی کافی است که روی زمین دراز بکشید و دستهای خود را به صورت پروانه ای روی برفها تکان دهید.

اکنون تلسکوپ فضایی هابل تصاویری تماشایی از یک منطقه تشکیل ستارگان با عنوان Sharpless 2-106 یا به اختصار S106 واقع در کهکشان راه شیری تهیه کرده است که شبیه به یک "فرشته برفی کیهانی" است.

S106 در یک منطقه در فاصله 2 هزار و 600 سال نوری از زمین در صورت فلکی قو قرار دارد. این سحابی در منطقه نسبتاً منزوی در کهکشان راه شیری قرار دارد. وسعت سحابی S106 در حدود چند سال نوری است.

این تصویر که توسط دوربین شماره 3 (دوربین زمینه عریض) تلسکوپ فضایی هابل گرفته شده است، نشان می دهد فازهای نهایی فرایند تشکیل یک ستاره تا چه حد می تواند خشن باشد و موجب شود که ستاره نوزاد در ابری که از آن وجود آمده است شورش کند.

علیرغم رنگ آبی آرامش بخشی که در این عکس غالب است، هیچ آرامشی در این منطقه تشکیل ستاره ای وجود ندارد. به طوریکه یک ستاره جوان با عنوان S106 IR از درون درحال تکان خوردن است و توده گاز با سرعت بالایی در حال بیرون راندن ماده است.

جرم این ستاره نوزاد که در فازهای نهایی تشکیل قرار دارد در حدود 15 برابر جرم خورشید است. به محض اینکه S106 IR وارد فاز بزرگسالی زندگی خود شود کمی آرامتر خواهد شد.

این ستاره هنوز در داخل ابر مادر خود قرار دارد اما در آن شورش کرده است. درحقیقت، ماده ای که از این ستاره بیرون می جهد نه تنها به این سحابی شکل یک "فرشته برفی"، "پاپیون"، یا "ساعت شنی افقی" داده است، بلکه همچنین گاز هیدروژنی که آن را ساخته است بسیار گرم و سرکش است.

این ستاره جوان گاز اطراف خود را هم گرم کرده و دمای آن را به 10 هزار درجه سانتیگراد رسانده است.

پرتوهای این ستاره، هیدروژن را یونی کرده اند و موجب شده اند که به رنگ آبی دیده شود.

براساس گزارش RedOrbit، سحابی S106 در واقع جرمی با شناسه 106 است که ستاره شناسی با عنوان "استوارت شارپلس" آن را در سال 1950 طبقه بندی کرد.