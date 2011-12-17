به گزارش خبرنگار مهر، علی تقوی مدیر کل مبارزه با شرکت های هرمی وزارت اطلاعات پیش از ظهر امروز شنبه در نشست خبری، با بیان اینکه از سال 88 وزارت اطلاعات، مأموریت پیدا کرد که با شرکت های هرمی برخورد کند، گفت: از ابتدای فعالیت شرکت های هرمی در ایران، 2 میلیون نفر تاکنون عضو شرکت های هرمی شده اند.

وی تصریح کرد: اما با توجه به اینکه در تاریخ 84.10.9 قانونی مبنی بر برخورد با شرکت های هرمی در کشور تصویب شد، اما متأسفانه برخورد قاطعی از نظام با این نوع شرکت ها صورت نگرفت، به جز اینکه در برخی موارد تنها اطلاع رسانی صورت گرفت.

مدیر کل مبارزه با شرکت های هرمی وزارت اطلاعات در ادامه با بیان اینکه سرشاخه های اصلی شرکت کوئست، پس از جدایی از این شرکت به تأسیس شرکت های مشابه در ایران روی آوردند، گفت: نسل ایرانی شرکت های هرمی زودتر از شرکت های مشابه کوئست ورشکست می شدند.

وی افزود: به عنوان مثال شرکت هرمی گری فین در حدود 4 میلیارد تومان جذب سرمایه داشت که خوشبختانه به صورت صد درصد منهدم شده است و به زودی برای سران آن احکام در دادگاه صادر خواهد شد.

وی با بیان اینکه غیر از دو سه نفر از سرشاخه های شرکت هرمی پالینور که دستگیری آنها هم از طریق اینترپل در دست پیگیری است، سایر اعضاء همگی دستگیر شده اند، گفت: همچنین شرکت پی آی سی که در بوشهر فعالیت داشته دادگاهش برگزار شد و برای سرشاخه های اصلی این شرکت هرمی نیز احکام مورد نظر صادر شده است.

تقوی با بیان اینکه در حال حاضر وزارت اطلاعات ماهیانه یک یا دو دفتر هرمی را شناسایی و کشف می کند، گفت: به دلیل برخورد وزارت اطلاعات فعالیت شرکت های هرمی به شدت در تهران کاهش پیدا کرده و آنها دفاتر خود را به شهرستان های بزرگ از جمله اصفهان منتقل کرده اند.

مدیر کل مبارزه با شرکت های هرمی وزارت اطلاعات تصریح کرد: قطعاً امروز هیچ شرکت هرمی داخلی در کشور وجود ندارد و تنها شرکت های هرمی که در خارج از کشور هستند سعی می کنند افرادی را در داخل کشور جذب نمایند.

وی اضافه کرد: نه به لحاظ امنیتی و نه به لحاظ اقبال عمومی مردم در کشور هیچ شرکت هرمی امکان بروز و ظهور پیدا نمی کند.

تقوی در ادامه به شرکت فارکس اشاره کرد و افزود: به دلیل اینکه اقبال عمومی نسبت به این نوع شرکت های هرمی در کشور کاهش یافته است، شرکت های هرمی تمرکز خود را بر روی جنبه های دیگر جذب سرمایه مردم متمرکز کرده اند.

تقوی اضافه کرد: حتی افرادی که در فارکس هستند، با ادعای اینکه ما کارگزاران بورس های دنیا هستیم و امکان وارد شدن به بورس نیویورک و لندن و سایر نقاط دیگر دنیا را داریم بسیاری از مردم را اغوا کردند و سرمایه های کلانی را از این راه به دست آوردند.

وی با بیان اینکه با بخشی از اعضای اصلی شرکت فارکس از سوی وزارت اطلاعات برخورد شده است، گفت: افرادی که از سوی شرکت فارکس مورد کلاهبرداری قرار گرفته اند برای شکایت خود لازم است به سایت www.judcms.ir/31 مراجعه کنند و پس از تکمیل مراحله ثبت شکوائیه در سایت مذکور به دادسرای جرائم رایانه ای مراجعه نمایند.

تقوی افزود: همچنین سامانه پیام کوتاه 30007362 نحوه طرح شکوائیه از شرکت های فارکسی را پس از ارسال کلمه فارکس اطلاع می دهد و همچنین اگر آدرس دقیقی از شرکت های فارکسی وجود دارند مردم می توانند نشانی آن را به شماره 30006048 ارسال کنند. ضمن اینکه مردم جهت اخذ استعلام برای فعالیت شرکت های اقتصادی می توانند از سامانه پیامکی 30006082 استفاده کنند.

مدیر کل مبارزه با شرکت های هرمی وزارت اطلاعات ادامه داد: در کشورهای دیگر از جمله، آمریکا، ترکیه، ژاپن، مجارستان و استرالیا به شدت با شرکت های فارکسی برخورد می شود.

وی در ادامه با اشاره به اقدامات دیگر که در غالب شرکت های کلاهبرداری انجام می شود، گفت: یکی از این کلاهبرداری ها، قماربازی ها و شرط بندی های اینترنتی است به خصوص در زمینه فوتبال، به طوری که به دروغ وانمود می کنند مردمی که در این سایت ها ثبت نام کرده اند با انجام قرعه کشی برنده خواهند شد در حالیکه واقعیت چیز دیگری است.

این مقام مسئول تأسیس فروشگاه های مجازی را نیز از دیگر اقدامات کلاهبرداری های برخی از شرکت ها عنوان کرد و افزود: البته وزرات بازرگانی در حال حاضر در پی برخورد با این موارد است.

تقوی اضافه کرد: یکی از مهمترین اقداماتی که منجر به کلاهبرداری می شود، جذب سرمایه در قالب های ظاهراً قانونی، یعنی شرکت هایی تحت عنوان قرض الحسنه و یا موسسات مالی اعتباری پول هایی را از مردم می گیرند و بعد از مدتی ورشکسته می شوند که این روش شایع ترین روش کلاهبرداری در ایران است.

وی ادامه داد: به عنوان مثال در سال 84 گروهی در استان خوزستان و شهر اهواز تحت عنوان "سیدها" تشکیل شده اند که شروع به جذب سپرده از مردم کردند و تعداد زیادی را فریب دادند، به طوریکه از حدود 177 هزار نفر بالغ بر 300 میلیارد تومان کلاهبرداری کردند، و یکی از افراد اصلی به نام علی ایاشی از کشور فرار کرد و به ترکیه گریخت.

تقوی افزود: در این راستا از اوایل سال 89 سرنخ هایی از آن پول ها در تهران و شهرهای دیگر به دست آوردیم و متوجه شدیم یکی از آن افرادی که این پول ها را از اهواز به تهران آورده این پولها را در بین آشنایان خود پخش کرده و از آنها وکالت بلاعزل گرفته است.

این مقام مسئول تصریح کرد: با کنترل اقدامات عملیاتی و همچنین اقداماتی که جهت پولشویی صورت گرفت در حدود 150 میلیارد تومان از اموال مردم ضبط و توقیف شده و حدود 20 نفر از متهمین در این رابطه دستگیر شده اند و مشخص شد همه این 20 نفر از عوامل پشت صحنه این کلاهبرداری به شمار می آیند و پرونده این گروه هم به دلیل پولشویی به زودی به دادگاه ارسال می شوند، ضمن اینکه افراد برای مجازات خود بایستی به خوزستان بروند و در دادگاه آنجا محاکمه شوند.

مدیر کل مبارزه با شرکت های هرمی وزارت اطلاعات همچنین ادامه داد: در حال حاضر شرکتی وجود دارد که ظرف یک سال گذشته حدود 480 میلیارد تومان از مردم در غالب مضاربه گرفته است و حتی در مقابلشان وجه الزمان و چکی ارائه نکرده است.

وی با هشدار به مردم که به هیچ عنوان نباید در موسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه ای که زیر نظر بانک مرکزی فعالیت نمی کنند، سپرده ای بگذارند گفت: مردم به سایت بانک مرکزی مراجعه کنند و لیست حقیقی موسسات مالی اعتباری و صندوق های قرض الحسنه معتبر را دریافت کنند، البته برخی از صندوق های قرض الحسنه ای که زیر نظر مساجد به صورت سالمی فعالیت می کنند، مشکلی در این زمینه ندارند.

این مقام مسئول تصریح کرد: در حال حاضر بیشترین تهدید اقتصادی کشور کلاهبرداری صندوق های قرضه الحسنه و موسسات مالی اعتباری غیر قانونی در کشور است که هنوز وزارت اطلاعات نسبت به این موضوع ورودی نکرده است.

تقوی افزود: مردم باید هوشیار باشند و وعده های اغوا گرانه مبنی بر پرداخت سودهای بالا از سوی این موسسات و صندوق های قرض الحسنه، شک کنند، به عبارتی هر چه رقم پرداخت سود بیشتر بود، شک بیشتری به موسسه یا صندوق قرض الحسنه داشته باشند.

وی افزود: مردم می توانند به سایت www.iranhoshdar.ir مراجعه کنند و از روش های نوین کلاهبرداری که توسط برخی شرکت ها اعمال می شود، آگاهی یابند تا دیگر توسط این نوع شرکت ها فریب نخورده و سرمایه اشان را از دست ندهند.

مدیر کل مبارزه با شرکت های هرمی وزارت اطلاعات در ادامه به یکی دیگر از روش هایی که شرکت های هرمی از آن استفاده می کردند، اشاره و خاطرنشان کرد: یکی از روش هایی که شرکت های هرمی از آن استفاده می کردند، روش بازاریابی شبکه ای بود در حالی که این روش تحت نظارت دقیقی توسط مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت بازرگانی می باشد، به طوری که این مرکز از متقاضیان مربوطه ثبت نام به عمل می آورد و اگر پلان آنها درست باشند به آنها اجازه فعالیت می دهند، البته به شرط اینکه حسابرس وزارت بازرگانی در این شرکت ها حضور داشته باشند.

وی ادامه داد: در حال حاضر حدود 6 شرکت مجوز بازاریابی شبکه ای را از وزارت بازرگانی اخذ کرده اند.

تقوی با اشاره به مالبخاتگان شرکت آسو گفت: در حال حاضر بخشی از اموال شرکت آسو تحت نظر دادگاه بین شاکیان توزیع می شود و اگر کسی مورد کلاهبرداری این شرکت قرار گرفته می تواند در دادگاه علیه این شرکت طرح شکایت کند.

مدیر کل مبارزه با شرکت های هرمی وزارت اطلاعات ادامه داد: امسال و سال آینده سال محاکمه است، زیرا بسیاری از پرونده های کلاهبرداران به دادگاه رفته و تا سال آینده احکام قطعی این افراد از جمله سرشاخگان شرکت هرمی کوئست صادر می شود و در رابطه با کسانیکه خارج از کشور هستند اقدامات قضایی در و پیگیری ها از طریق اینترپل در حال انجام است.

تقوی در پایان گفت: همچنین درخواست محاکمه برخی از سرشاخگان شرکت های هرمی که تابعیت خارجی دارند را به دولت هایشان ارسال می کنیم تا در این رابطه اقدامات لازم صورت گیرد، اما در حال حاضر بهترین کار پیشگیری است.