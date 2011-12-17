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۲۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۲:۰۱

دوستی:

حماسه 9 دی ارزشهای اسلامی را تثبیت کرد

حماسه 9 دی ارزشهای اسلامی را تثبیت کرد

تبریز - خبرگزاری مهر: فرمانده سپاه ناحیه هشترود گفت: مردم در 9 دی 88 بار دیگر وفاداری خود را به انقلاب و رهبری و ولایت فقیه و ارزشهای اسلامی به اثبات رساندند.

سرهنگ عمران دوستی در گفتگو با خبرنگار مهر در هشترود افزود: این حماسه نشان داد حرکت انقلاب مبتنی بر حرکت مردم تنظیم شده است و این مردم هستند که این حرکت های خود جوش و فراگیر را در سراسر کشور ایجاد می کنند از این رو این روز، روز نمایش بیداری و عظمت مردم ایران بود و تا ابد در تاریخ این مرز و بوم همچون ستاره ای خواهد درخشید.

فرمانده سپاه هشترود در ادامه بیان کرد: این روز متعلق به ملت ایران است چرا که آنها این حماسه پرشکوه را مدیریت کردند و این اقدام حرکتی آگاهانه و همراه با بصیرت بود.

دوستی حماسه 9 دی را پاسخ محکمی به هنجار شکنان و خواب دیدگان غربی مبنی بر اتمام عمر دولت اسلامی دانست و افزود: این حماسه خواب دشمنان را بر آشفت و بر آنها فهماند که مردم ایران ولایی و دوستدار جمهوری اسلامی ایران هستند و تا ابد مدافع سر سخت رهبری و ارزشهای اسلامی خود هستند و وصیت امام را که فرموده بود نگذارید این انقلاب به دست نا اهلان و نا محرمان بیافتد را آویزه گوش خود خواهند کرد.

کد مطلب 1485510

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