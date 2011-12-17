به گزارش خبرگزاری مهر، به تازگی کتاب "زبانشناسی و رمان" نوشتهی راجر فاولر با ترجمهی محمد غفاری و به همت نشر نی منتشر شده است. این اثر یکی از کتابهای کلاسیک در حوزهی نقد زبانشناختی است که به طور خاص به فرم ادبی رمان میپردازد. راجر فاولر در این کتاب شیوهی تازهای برای تحلیل ادبیات داستانی منثور پیش میکشد که مبتنی بر سه نظریهی اساسی است.
نشست هفتگی شهرکتاب در روز سهشنبه 29 آذربه نقد و بررسی کتاب "زبانشناسی و رمان" اختصاص دارد که با حضور امیرعلی نجومیان، حمیدرضا شعیری، فرهاد ساسانی و محمد غفاری در مرکز فرهنگی شهرکتاب برگزار میشود.
این نشست از ساعت 30/16 برگزار میشود.
درمرکز فرهنگی شهرکتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچهی سوم برگزار میشود.
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