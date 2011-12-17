سازمان محیط زیست وظایف نظارتی و حاکمیتی خود را رها کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، صدر‌الدین علی‌پور با بیان این که متاسفانه سازمان حفاظت محیط زیست نتوانسته نقش نظارتی و حاکمیتی خود را به درستی ایفا کند گفت: تولید خودروهای آلاینده داخلی مانند وانت پیکان و تولید سوخت‌های بی کیفیت در داخل کشور از مصادیق این موضوع به شمار می‌آیند.

وی با اظهار شگفتی نسبت به این که در چنین شرایطی رییس سازمان حفاظت محیط زیست از حسن همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نفت با طرح کاهش آلودگی هوا تعریف و تمجید می کنند، اظهار کرد: کارنامه سازمان محیط زیست در مورد از رده خارج کردن خودروهای فرسوده که هنوز تعهدات سال 86 را نیز انجام نداده‌اند، تأکیدی بر موضوع مذکور است.

علی‌پور عدم معاینه فنی خودروهای گازسوز که پس از دو سه سال فعالیت و استهلاک قطعات مربوطه تبدیل به «بمب‌‌های سیار» شده‌اند را مورد انتقاد قرار داد و تصریح کرد: در بحث افزایش زمان معاینه فنی به 5 سال نه تنها نماینده سازمان حفاظت محیط زیست هیچ دفاعی نکرد بلکه در حال حاضر نیز نماینده این سازمان در جلسات کمیسیون‌های مربوطه در مجلس شرکت نمی کند.

وی با تأکید بر این که سازمان حفاظت محیط زیست نقش ملموسی در خصوص حفظ محیط زیست کشور ایفاء نمی کند، اضافه کرد: در غیر این صورت نه تنها مردم بلکه ما به عنوان کارشناس محیط زیست باید نشانی از حضور این سازمان در این عرصه ببینیم در صورتی که نقش این سازمان صرفا به ارائه یک سری توصیه محدود شده است.

علی‌پور در توضیح ادعای رییس سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص حذف تولید و ورود محصولات حاوی آزبست به کشور نیز گفت: با اطمینان می گویم در حال حاضر لنت‌های حاوی آزبست در کشور تولید شده و مورد استفاده قرار می‌گیرند.

مدیرعامل ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران در پایان خاطرنشان کرد: اگر رییس سازمان حفاظت محیط زیست به جای این که اظهارات صادقانه و کارشناسانه مسئولان شهری را فرافکنی قلمداد نمی کردند و با نگاه کارشناسی به این سخنان گوش داده و به توصیه‌های اجرایی آن عمل می کردند، وضعیت هوای تهران و کلان شهرها به این حال و روز دچار نمی شد.

