تیم ملی فوتبال ایران به جدیدترین فناوری آنالیز مجهز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بدین منظور مهرداد خانبان آنالیزور تیم ملی ایران برای تهیه این فناوری به یکی از کشورهای شرق آسیا سفر و آن را خریداری کرده است.

خانبان در این باره به سایت فدراسیون فوتبال گفت: با این فناوری که در میان تیم‌های ملی کشورهای آسیایی تنها کشورهایی مانند ژاپن، استرالیا و کره‌جنوبی آن را بطور کامل در اختیار دارند، می‌توان به سرعت، آنالیز هر لحظه از بازی را به صورت دقیق در اختیار کادر فنی قرار داد. این کار حتی می‌تواند روی نیمکت و در حین مسابقه و یا در رختکن و بین دو نیمه انجام شود.

به گفته خانبان، البته کشورهایی مانند چین، امارات و برخی دیگر از کشورهای آسیایی نیز این فناوری را در اختیار دارند اما ما از آنها جلوتر هستیم زیرا آنها می توانند آنالیز را پس از پایان مسابقه انجام دهند نه در حین مسابقه و از این نظر هم سطح با ژاپن، استرالیا و کره جنوبی قرار گرفته‌ایم.

براساس این گزارش، درحال حاضر این فناوری را باشگاههای بزرگی مانند بایرن مونیخ، منچستریونایتد و منچسترسیتی در اختیار دارند و در جام جهانی گذشته، برخی از تیمهای بزرگ دنیا نیز از آن استفاده می کردند.