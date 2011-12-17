تجلیل مدیر کل بهزیستی البرز از ورزشکاران معلول

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی مکاریان در نشستی صمیمی که به منظور تجلیل از ورزشکاران معلول مدال آور در مسابقات جهانی آیواز در محل اداره کل بهزیستی البرز برگزار شد، با اشاره به اهمیت ورزش در زندگی همه اقشار جامعه به

شود.



مدیر کل بهزیستی البرز با ابراز خرسندی از دیدار ورزشکاران معلول، گفت: ورزشکاران معلول توانسته‌اند در سطوح بین‌المللی افتخار کسب کنند. اثری که آنها بر جامعه معلولان می‌گذارند با ارزش است و ایجاد حس امیدواری، توانایی و اعتماد به نفس اثری دارد که جایگزین هزاران هزار مدال نمی‌شود.



وی معلولان ورزشکار را نه تنها در عرصه ورزش، بلکه در سایر عرصه‏ها به ویژه در زمینه معنویات موفق دانست و گفت: خوشبختانه بسترسازی و بنیان‏های اولیه ورزش معلولان بعد از انقلاب توسط افرادی فراهم شد که در زمینه جهاد و ایثار سابقه خوبی داشتند و همین امر باعث شد تا ورزشکاران معلول ما بتوانند در عرصه معنویات هم موفق باشند اما آنچه مهم است حفظ این رویه است.



در این نشست که با حضور شاهین ایزدیار، یوسف یوسفی و امیر جعفری، 3 ورزشکار مدال آور البرزی شرکت کننده در مسابقات آیواز ( معلولان ویلچری و قطع عضو ) که در امارات برگزار شد، مسائل و مشکلات ورزش معلولان در استان البرز عنوان و مورد بررسی قرار گرفت.



در پایان این نشست مدیر کل بهزیستی البرز با اهدا لوح تقدیر و هدایایی از ورزشکاران تقدیر و تشکر کرد.

