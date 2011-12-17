سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به مجلس گزارش می دهد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، بررسی لایحه بیمه بیکاری ، دعوت از رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران برای ارائه گزارش عملکرد و برنامه های این سازمان، بررسی طرح اصلاح بند 65 ماده واحده قانون بودجه سال 1390 کل کشور و بررسی اصلاح بند (و) ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برنامه کاری کمیسیون برنامه و بودجه در روز سه شنبه است.