به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، بررسی لایحه بیمه بیکاری ، دعوت از رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران برای ارائه گزارش عملکرد و برنامه های این سازمان، بررسی طرح اصلاح بند 65 ماده واحده قانون بودجه سال 1390 کل کشور و بررسی اصلاح بند (و) ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برنامه کاری کمیسیون برنامه و بودجه در روز سه شنبه است.
در کمیسیون برنامه و بودجه؛
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به مجلس گزارش می دهد
رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران روز یکشنبه از عملکرد و برنامه های این سازمان به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گزارش می دهد.
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