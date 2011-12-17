ترکیب کابینه جدید تونس تکمیل شد/ مخالفت المروزقی با دخالت در سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر، امروز سالروز خودسوزی "محمد بوعزیزی" جوان تحصیلکرده تونسی است که در اثر سیاستهای رژیم بن علی برای امرار معاش به سبزی فروشی روی آورده بود.

این جوان تونسی دقیقا یک سال پیش در اعتراض به مصادره چرخ دستی اش اقدام به خودسوزی کرد که در نهایت با کلید زدن اعتراضات مردمی به سقوط رژیم بن علی منجر شد.

اما تونس این روزها یک سال پس از خودسوزی بوعزیزی روزهای آرام و تحولات دموکراتیکی را تجربه می کنند که مردم این کشور سالها فقط رویای آن را در سر می پرورانند.

روزنامه البیان امارات امروز در گزارشی اعلام کرد: حمادی الجبالی نخست وزیر مکلف به تشکیل کابینه جدید تمامی وزیران خود را انتخاب کرده است.

بر این اساس، وی تنها وزیران دفاع و کشور را از ترکیب کابینه پیشین (دولت موقت تونس) حفظ کرده است. خاطر نشان می شود مجلس موسسان تونس اخیرا "منصف المرزوقی" از شخصیتهای مبارز علیه رژیم بن علی را به عنوان رئیس جمهور انتخاب کرد.



حمادی الجبالی (نخست وزیر تونس) - محمد بوعزیزی - منصف المرزوقی (رئیس جمهور تونس)

المروزقی که شب گذشته در نشست معارضان سوری که در پایتخت تونس برگزار شد، مخالفت خود را با دخالت نظامی در سوریه اعلام کرد.

وی همچنین به معارضان سوری هشدار داد در دام قومیت گرایی سقوط نکنند و مسالمت آمیز بودن جنبش را مدنظر داشته باشند.

این در حالی است که برخی جریانهای تونسی از دخالت المروزقی رئیس جمهور این کشور در امور داخلی سوریه انتقاد کردند.

در تحولی دیگر، رئیس جمهور تونس چوب حراج به کاخهای بن علی در این کشور زد و اعلام کرد که از هزینه های ناشی از آن در راه کمک به وضعیت اقتصادی و اشتغال جوانان استفاده خواهد شد.