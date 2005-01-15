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۲۶ دی ۱۳۸۳، ۱۳:۰۹

معاونت عمران مسكن جانبازان در گفتگو با "مهر":

همه ايثارگران واجد شرايط تا 5 سال ديگر ، صاحب خانه مي شوند

معاونت عمران مسكن جانبازان گفت: بر اساس طرح مناسب سازي، راهكارها در 2 بخش عمده خريد و ساخت به صورت انبوه مورد بررسي قرار گرفته و مي بايست تعداد كل 256 هزار و 684 خانواده ايثارگران در مدت 5 سال به طور كامل تحت پوشش اين طرح قرار گرفته و از امكانات مسكن و زمين برخوردار شوند.

مهدي بوربور در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: يكي از مباحث مهمي كه در طرح مناسب سازي در اولويت  قرار دارد، بحث مسكن خانواده هاي ايثارگران از آن جمله واگذاري زمين و در نهايت خريد مسكن است.

وي تصريح كرد: در راستاي سياست هاي كلي بنياد در زمينه مناسب سازي ، رسيدگي و نظارت بر برنامه هاي اجرايي به خصوص در امر مسكن ايثارگران، طرح جامع خدمت رساني براي بررسي نهايي و تصويب به مجلس فرستاده شد.

 معاونت عمران مسكن جانبازان خاطر نشان كرد: در اين رابطه وزارت مسكن و شهرسازي به عنوان اصلي ترين متولي بحث مسكن در كشور مي بايست مساعدت لازم را جهت رفع نياز ايثارگران در سطح كلان انجان دهد.

مهدي بوربور در خصوص مسكن جانبازان گفت: در طول برنامه چهارم توسعه در زمينه مناسب سازي زيست شخصي جانبازان نيز پيش بيني تخصيص اعتبار لازم مد نظر قرار گرفته، ضمن اين كه براي جانبازان جسمي و حركتي و شيميايي و اعصاب و روان نيز الگوهايي جهت تدوين و ترويج در حال بررسي است.

 

 

 

کد مطلب 148552

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