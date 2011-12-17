فعالان عرصه حمل و نقل خراسان جنوبی تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار خراسان جنوبی صبح شنبه در مراسم گرامیداشت هفته حمل و نقل و راهداری استان، آبادانی، یشرفت و توسعه استان را مرتبط با بخش حمل و نقل درون شهری و برون شهری دانست و اظهار داشت: رفع مشکلات و دغدغه بخش حمل و نقل استان باید در دستور کار مسئولان اجرایی قرار گیرد.

قهرمان رشید با بیان اینکه سیاست گذاری و برنامه ریزی در این بخش تاثیر بسزایی در اقتصاد و توسعه همه جانبه و متوازن استان دارد، افزود: در این راستا باید دولت و نظام زمینه رفع مشکلات این قشر را فراهم کنند.

وی با اشاره به نقش حمل و نقل در کاهش تلفات جاده ای، تصریح کرد: طی هفت ماه گذشته سال جاری، خراسان جنوبی با 41 درصد کاهش رتبه نخست کشور در تلفات جاده ای را از آن خود کرده است.

رشید با اشاره به اهمیت حمل و نقل جاده ای در توسعه کشور، اظهار داشت: تجربیات و اقدامات انجام شده در این زمینه نشان می دهد، توجه به این بخش همواره در دستور کار مدیران بوده است.

رشید با تاکید بر اهمیت صنعت ریلی و ضرورت احداث راه آهن در این استان، بیان داشت: این مصوبه مختص خراسان جنوبی نبوده و در سایر استانها نیز از سوی هیئت دولت بر راه اندازی آن تاکید شده که هم اکنون به طور جد پیگیری می شود.

وی با اشاره به اینکه این مصوبه به دلیل کمبود بودجه با مشکلاتی مواجه شده است، افزود: برنامه ریزی و پیگیری های انجام شده در این زمینه حاکی از آن است که راه آهن شرق کشور از چابهار آغاز و به بیرجند متصل خواهد شد که در برنامه سال 91 قرار دارد.

رشید بر فعال شدن شورای حمل و نقل استان تاکید کرد و گفت: مسئولان این شورا برای رفع مشکلات بخش حمل و نقل و پیگیری مصوبات حوزه راه باید بیش از پیش برنامه ریزی و اقدام کنند.

استاندار خراسان جنوبی در پایان با بیان اینکه مسئولان از برگزاری جلسات تکراری و بدون خروجی باید جلوگیری کنند، یادآرو شد: در این راستا باید در جلسات وظایف و دستورالعمل هایی برای مدیران تعریف شده و عملکرد آنان افزایش یابد.