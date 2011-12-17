دیدگاه ژورنالیستی مانع ارتقای پژوهش در حوزه زنان می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نسرین پیرسمساری پیش از ظهر شنبه در نشست علمی تخصصی ارتقای پژوهش در حوزه زنان و خانواده یادآور شد: پژوهش شاخصه مهمی در حوزه علم و پیشرفت و توسعه جامعه است که شناسایی موانع مطالعه و پژوهش زنان در سطح کلان ضروری بوده و باید با روش های شناختی بررسی شود.

وی تاکید کرد: ارائه راهکارهای علمی برای مقابله از تهدید ها و استفاده بهینه از فرصت ها از جمله عموامل موثر در بهبود وضعیت پژوهش زنان است.

پیرسمساری با اشاره به موانع پژوهش زنان در استان و کشور اظهار داشت: از جمله موانع پژوهش زنان، نبود رشته های تخصصی و بررسی های کارشناسی شده در این حوزه است که اغلب فعالیت های حوزه زنان در گیر مسائل افراطی بوده و حتی نویسندگان کتاب های پژوهشی در این زمینه نیز مردان هستند.

وی نگاه های سطحی و عوامانه ای را که حوزه زنان را به چالش کشیده تهدید بزرگی برای این قشر از جامعه دانست و تاکید کرد: در کشور به جای نگاه نرم افزاری دیدگاه سخت افزاری به زنان وجود دارد.

همچنین مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان شرقی عدم اختصاص اعتبارات مکفی به حوزه زنان را از دیگر موانع پژوهش و فعالیت های بانوان آذربایجان شرقی عنوان کرد.