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۲۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۲:۱۰

پیرسمساری:

دیدگاه ژورنالیستی مانع ارتقای پژوهش در حوزه زنان می شود

دیدگاه ژورنالیستی مانع ارتقای پژوهش در حوزه زنان می شود

تبریز - خبرگزاری مهر: مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان شرقی تصریح کرد: وارداتی بودن مطالعات زنان و وجود دیگاه ژورنالیستی در این حوزه مانع از ارتقای پژوهش نان می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نسرین پیرسمساری پیش از ظهر شنبه در نشست علمی تخصصی ارتقای پژوهش در حوزه زنان و خانواده یادآور شد: پژوهش شاخصه مهمی در حوزه علم و پیشرفت و توسعه جامعه است که شناسایی موانع مطالعه و پژوهش زنان در سطح کلان ضروری بوده و باید با روش های شناختی بررسی شود.

وی تاکید کرد: ارائه راهکارهای علمی برای مقابله از تهدید ها و استفاده بهینه از فرصت ها از جمله عموامل موثر در بهبود وضعیت پژوهش زنان است.

پیرسمساری با اشاره به موانع پژوهش زنان در استان و کشور اظهار داشت: از جمله موانع پژوهش زنان، نبود رشته های تخصصی و بررسی های کارشناسی شده در این حوزه است که اغلب فعالیت های حوزه زنان در گیر مسائل افراطی بوده و حتی نویسندگان کتاب های پژوهشی در این زمینه نیز مردان هستند.

وی نگاه های سطحی و عوامانه ای را که حوزه زنان را به چالش کشیده تهدید بزرگی برای این قشر از جامعه دانست و تاکید کرد: در کشور به جای نگاه نرم افزاری دیدگاه سخت افزاری به زنان وجود دارد.

همچنین مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان شرقی عدم اختصاص اعتبارات مکفی به حوزه زنان را از دیگر موانع پژوهش و فعالیت های بانوان آذربایجان شرقی عنوان کرد.

کد مطلب 1485521

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