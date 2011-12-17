به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مصطفی قانعی روز شنبه در مراسم دوازدهمین جشنواره پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی با اشاره به بدست آوردن هواپیمای بدون سرنشین جاسوسی آمریکایی گفت: این هواپیما با توانمندی محققانی بدست آمد که نه به فکر استاد شدن، نه به فکر کسب گرانت و نه خواسته دیگری بودند.

وی گفت: این محققان عزم خود را جزم کردند که سیستم GPS این هواپیما را بدست آوردند و توانستند و این موضوع وحشت زیادی در اردوگاه دشمن ایجاد کرد.

معاون وزیر بهداشت در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: با وجود سند چشم انداز و تقسیم آن به برنامه های 5 ساله توسعه، نقشه جامع علمی کشور و تعیین 112 اقدام ملی که در نقشه آمده است، تکلیف تحقیقات و حوزه پژوهش مشخص شده است اما متاسفانه کمتر از 10 درصد افراد دست اندرکار، نقشه جامع علمی را خوانده اند.

وی افزود: از 112 اقدام ملی نقشه، 30 اقدام توسط وزارت بهداشت شروع شده است زیرا همکاران ما در تدوین نقشه حضور داشتند و نقشه سلامت را همزمان با آن تهیه کردند. همین موضوع موجب شده که ماموریت دانشگاهها تا وزارتخانه کاملاً روشن باشد.

معاون وزیر بهداشت با انتقاد از برخی از اساتید که ارائه مقاله را کار بیهوده ای عنوان می کنند، گفت: هدف و برنامه مشخص است و یکی از ابزارهای رسیدن به آن اهداف ارائه مقاله است اما برخی اساتید فرهیخته با اظهارنظرهای خود مبنی بر اینکه ارائه مقالات کار بیهوده ای است برش مقطعی در کار ایجاد می کنند و این برای ما مشکل ایجاد می کند.

وی افزود: بر اساس چشم انداز آنچه ما باید در 15 سال برسیم، در 5 سال می رسیم و رقابت اصلی ما کسب هدف در آسیا است چرا که شأن پزشکی ایران بالاتر از این است که در سطح منطقه به رقابت بپردازد.

قانعی با اشاره به میزان اعتبارات تحقیقاتی گفت: اعتبارات در هر سال باید نیم درصد افزایش یابد که این موضوع در سال گذاته محقق شد و نتیجه رتبه بندی دانشگاهها 3 میلیارد تومان اضافه پرداخت به همراه اعتبارات پژوهشی بود. همچنین تاکنون 500 میلیون تومان بودجه برای اتاق تمیز به دانشگاه داده شده که برای راه اندازی هم 500 میلیون تومان دیگر پرداخت می شود. این بودجه به منظور تولید دارو در مراکز است و همین مسئله موجب می شود که دانشجو ببیند استادش در راه قطع واردات گام برداشته است.

وی با اشاره به اظهارات رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی برای تصویب مراکز تحقیقاتی گفت: پیش از این مشکلی برای تصویب مراکز تحقیقاتی وجود داشت که این مشکل حل شده و با توجه به اینکه ما قائل به این هستیم که 70 درصد تولیدات علمی علوم پزشکی در مراکز تحقیقاتی رخ می دهد، این موضوع به زودی سامان می یابد.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت افزود: اتفاق علمی با جمع نامتجانس شکل می گیرد و محقق بالینی باید در نقشه ای که طراحی می کند افرادی از رشته های دیگر را در کنار خود داشته باشد و در غیر این صورت به جایی نمی رسد. در واقع ماموریت ما این است که ببینیم که در نقشه افراد میزان جمع آوری علوم دیگر را در کنار هم ببینیم.