استاندار کهگیلویه و بویراحمد از مردم برای استقبال از هیئت دولت تقدیر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در این پیام آمده است: به فضل الهی و در پرتو عنایات امام عصر(عج)، سفر پر خیر و برکت رئیس جمهور محبوب‌، مکتبی و مردمی جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد و دولتمردان ایران اسلامی در 23و 24 آذر 1390با حضور پرشور و صمیمی مردم ولایتمدار و شهید‌پرور استان کهگیلویه و بویراحمد به انجام رسید و برگ زرین دیگری از حماسه‌ حضور بر صفحات تاریخ پرافتخار مردم این استان افزوده شد.

در ادامه این پیام آمده است: استقبال با نشاط و پر شور آحاد مردم فهیم و عزیز استانمان از مسئولان و خدمت‌گزاران دولت اسلامی، نشان دهنده قدرشناسی و وفاداری به نظام مقدس جمهوری اسلامی‌، آرمانهای بلند امام راحل، شهیدان گرانقدر، منویات مقام معظم رهبری و مایه‌ دلگرمی و پشتوانه‌ محکمی برای پیشبرد برنامه‌های اصولی و عدالت محور دولت اسلامی و اصولگرا‌ی دهم است که بخشی از آن در سفرهای پر خیر و برکت استانی تحقق و تجلی می‌یابد.

این پیام می افزاید: این سفرها از برکات اسلام عزیز، انقلاب و نظام اسلامی است و مردم استان ما نیز از مواهب آنها تاکنون بهره‌مند شده و انشاء‌الله در آینده از نتایج و ثمرات ارزشمند آن بهره‌ بیشتری خواهند برد.

در ادامه این پیام آمده است: امروز مردم عزیز، آگاه و مومن، خود صاحبان اصلی نظام و ولی نعمتان انقلاب هستند و براین اساس بنا به وظیفه بر خود لازم می‌دانم از استقبال شایسته و حضور آگاهانه و مسئولانه آحاد و اقشار مختلف مردم کهگیلویه و بویراحمد، روحانیت معظم، خانواده‌های معزز ایثارگران‌، مسئولان و مدیران استان، فرهنگیان‌، کسبه و بازاریان، کشاورزان، کارگران، عشایر، دانشجویان، دانش آموزان، نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی، اصحاب رسانه، گروه‌ها و تشکل‌ها، کارکنان دستگاه‌های اجرایی استان و دیگر اقشار، صمیمانه و خالصانه تشکر و سپاسگزاریم.

در پایان این پیام آمده است: به نیابت از مردم شریف و عزیز کهگیلویه و بویراحمد مراتب سپاس و قدردانی بی‌شائبه خود را نسبت به توجه ویژه و عنایات هیئت محترم دولت به خصوص دکتر محمود احمدی نژاد رییس جمهور محترم و محبوب اعلام می‌دارم. امیدوارم با همت عالی مردم و مسئولان، ره‌آورد سفرهای دور اول، دوم، سوم و چهارم هیئت محترم دولت به شکل کامل به اجرا در آید تا از این رهگذر، استان کهگیلویه و بویراحمد مسیر رشد و توسعه‌ی همه جانبه را پرشتاب تر از گذشته بپیماید.

رئیس جمهور و هیئت دولت 24 و 25 آذر ماه در دور چهارم سفرهای استانی خود، به کهگیلویه و بویراحمد سفر کرده بودند.