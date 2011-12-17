اخبار کوتاه از ورزش استان قم

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال صبای نوین قم در هفته سوم از دور برگشت مرحله گروهی رقابت‌های لیگ دسته سوم فوتبال باشگاه‌های کشور جام آزادگان به مصاف تیم فوتبال البرز شهرداری زنجان می‌رود.



این مسابقه در حالی به میزبانی البرز شهرداری زنجان برگزار خواهد شد که زنجانی ها در نیم فصل نخست لیگ آزادگان در زمین چمن مصنوعی مجموعه ورزشی تختی قم میهمان تیم صبای نوین بودند که در پایان بازی دو بر صفر باخته را با تساوی دو بر دو و کسب یک امتیاز به پایان رساندند.



این در حالی است که تیم فوتبال صبای نوین قم در حال حاضر با کسب 21 امتیاز از 12 بازی در مکان دوم جدول رده بندی گروه دوم از مرحله مقدماتی رقابت های لیگ دسته سوم فوتبال باشگاه های کشور جام آزادگان ایستاده است زیرا این تیم از 12 بازی قبل خود پنج پیروزی، شش تساوی و یک باخت در کارنامه دارد و از بخت زیادی برای صعود برخوردار است.



رویارویی جهش ترابری قم با شهرداری گرگان در لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور



تیم بسکتبال جهش ترابری قم در هفته سیزدهم از مسابقات لیگ دسته برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور مقابل پویا تیم بسکتبال شهرداری گرگان به میدان می‌رود.



این مسابقه از هفته دوم از دور برگشت مرحله گروهی مسابقات لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور از ساعت 16 روز پنجشنبه اول دی ماه به میزبانی تیم بسکتبال جهش ترابری قم و در سالن دو هزار نفری مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم برگزار می‌شود.



جهش ترابری قم در بازی رفت دو تیم که در هفته دوم از نیم فصل نخست لیگ دسته برتر بسکتبال باشگاه های کشور در سالن امام خمینی گرگان برگزار شد، مقابل میزبان خود تن به شکست داده بود و در حال حاضر نیز با 12 امتیاز در مکان انتهایی جدول رده‌بندی مرحله گروهی مسابقات لیگ دسته برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور جای دارد.



راهیابی کشتی گیر قمی به رقابت های جام یادگار امام



کشتی گیر قمی همراه با دیگر نفرات برتر مسابقات قهرمانی کشور جواز حضور در مسابقات کشتی فرنگی جام یادگار امام را به دست آورد.

این کشتی گیر هادی علیزاده پورنیا است که در وزن 74 کیلوگرم موفق به کسب مقام نایب قهرمانی مسابقات قهرمانی کشور شد و بدین ترتیب می تواند در پیکارهای بین المللی کشتی فرنگی جام یادگار امام که اسفند ماه برگزار می شود، شرکت کند.



هشتمین دوره رقابت‌های بین المللی کشتی فرنگی جام یادگار امام طبق سنوات گذشته باید اسفند امسال در شهر مقدس قم برگزار شود اما گویا مشکلات مالی هیئت کشتی استان قم سبب شده است تا برگزاری این پیکارها در قم در هاله ای از ابهام قرار بگیرد.

