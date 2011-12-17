تصویربرداری "پیشواز" در کاشان ادامه دارد

سعید ابراهیمیفر کارگردان "پیشواز" با بیان این مطلب به خبرنگار مهر گفت: با گذشت 15 جلسه از تصویربرداری در ابیانه کاشان اکنون 25 درصد کار به انجام رسیده است و اوژن اشرفیزاده تدوین همزمان سریال را بر عهده دارد.
وی افزود: خوشبختانه تا امروز هوا یاریمان کرده و با اینکه فکر میکردیم سرمای زودهنگام زمستانی این منطقه را سرشار از برف و یخ میکند این اتفاق نیفتاد. گروه تا انتهای دی در ابیانه خواهند ماند و پس از آن برای ادامه تصویربرداری به تهران میآییم.
جعفر دهقان، مهدی میامی، مینا نوروزیفر، ساغر عزیزی، اسماعیل سلطانیان، آزیتا لاچینی، مرتضی ضرابی، اسماعیل پوررضا، فرشید زارعی فر و محمدرضا رهبری بازیگران این سریال هستند و هنرمندان خردسالی چون حسین قاسمی هنر و شاهین حیدری نیز در آن نقش آفرینی میکنند.
این سریال درباره یکی از مجریان تلویزیون است که با دیدن عکسی قدیمی به یاد خاطراتش در جریان شکلگیری پیروزی انقلاب اسلامی و همراه شدن مردم یک روستا همگام با سایر ایرانیان در این رویداد تاریخی میافتد و همین یادآوری، قصههای این سریال مناسبتی را تشکیل میدهد.
"پیشواز" در 11 قسمت 45 دقیقهای برای پخش در ایام دهه فجر امسال در گروه فیلم و سریال شبکه دوم سیما تولید میشود.
سایر عوامل این سریال عبارتند از نویسنده: مهدی محمد نژادیان، مدیر تصویربرداری : مصطفی احمدیان، طراح صحنه: محمدهادی فدوی، طراح لباس: محبوبه غفاری، مدیر تولید: محمدرضا نجفی، طراح گریم: رسول سیدعربی، صدابردار: محمد صالحی، مدیر تدارکات: مرتضی کریمی، مدیر برنامه ریزی: مجتبی طاهرخانی، دستیار یک کارگردان و برنامه ریز: سیاوش درخشی و عکاس حیدر نجفی.
سعید ابراهیمیفر ساخت فیلمهای سینمایی و تلویزیونی "تک درختها"، "مواجهه"، "نار و نی"، "پلکان"، "آذر پایان پاییز" و.. را در کارنامه دارد.
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