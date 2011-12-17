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۲۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۳:۱۳

در کمیسیون اجتماعی؛

رئیس سازمان بسیج مستضعفان به مجلس گزارش می دهد

رئیس سازمان بسیج مستضعفان به مجلس گزارش می دهد

رئیس سازمان بسیج مستضعفان با حضور در کمیسیون اجتماعی مجلس در هفته جاری گزارشی از عملکرد سازمان بسیج به نمایندگان ارائه خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، ادامه بررسی مشکل حقوق بازنشستگان صنعت فولاد در محل هیئت رئیسه و با حضور وزیران اقتصاد، صنعت و تجارت و تعاون کارو رفاه اجتماعی، دعوت از رئیس سازمان بسیج مستضعفان برای ارائه گزارش عملکرد، بررسی طرح اصلاح بند (و) ماده 34 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ، بررسی طرح الحاق یک تبصره به ماده 190 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 1370 و بررسی لایحه بیمه بیکاری برنامه کاری کمیسیون اجتماعی در هفته جاری است.

کارگروه اشتغال و روابط کار این کمیسیون هم ادامه بررسی مسائل و مشکلات کارگران سیمان سپاهان را در دستور کار دارد.

کد مطلب 1485527

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