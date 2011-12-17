رئیس سازمان بسیج مستضعفان به مجلس گزارش می دهد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، ادامه بررسی مشکل حقوق بازنشستگان صنعت فولاد در محل هیئت رئیسه و با حضور وزیران اقتصاد، صنعت و تجارت و تعاون کارو رفاه اجتماعی، دعوت از رئیس سازمان بسیج مستضعفان برای ارائه گزارش عملکرد، بررسی طرح اصلاح بند (و) ماده 34 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ، بررسی طرح الحاق یک تبصره به ماده 190 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 1370 و بررسی لایحه بیمه بیکاری برنامه کاری کمیسیون اجتماعی در هفته جاری است.

کارگروه اشتغال و روابط کار این کمیسیون هم ادامه بررسی مسائل و مشکلات کارگران سیمان سپاهان را در دستور کار دارد.