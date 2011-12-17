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۲۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۲:۲۳

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طرح گندزدایی با نمک طعام در آبفا گلستان تهیه شد

طرح گندزدایی با نمک طعام در آبفا گلستان تهیه شد

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی و منابع انسانی آبفا گلستان گفت: طرح پژوهشی استفاده از سسیتمهای نمک طعام به جای کلر زن گازی برای گندزدایی در این شرکت تهیه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کرد پیش از ظهر شنبه در تشریح برنامه های هفته پژوهش این شرکت افزود: این طرح قابلیت ظرفیت گندزدایی محل مورد نظر به میزان 150 لیتر بر ثانیه را دارد.

وی هدف از راه اندازی این سیستم  را افزایش ایمنی در تاسیسات و موثر بودن سیستم گندزدائی نمک طعام برای گندزدایی آب شرب به دلیل تولید چهار ماده اکسید کننده  که همزمان وظیفه گندزدائی آب را به عهده دارند، اشاره کرد.

وی عنوان کرد: در نمایشگاه پژوهش و فناوری گرگان، این شرکت که از یک پروژه صنعتی پشتیبانی خواهد کرد کنتور آب دیجیتال آلتراسنویک است که از قابلیت های این دستگاه میتوان به ثبت مصرف آب بدون نیاز به حداقل فشار، امکان اتصال به سیستم قرائت از راه دور، کاهش هزینه ها در دراز مدت، حل مشکل تفکیک کنتور در مجتمع های آپارتمانی و نصب سریع و اسان اشاره کرد.

کرد با اشاره به طرح های پژوهشی این شرکت اظهار داشت:در نمایشگاه امسال، پنج طرح تحقیقاتی این شرکت شامل، ضرورت استفاده از سیستمهای نمک طعام به جای کلرزن گازی، کنتور آب دیجیتال آلتراسنویک، کنترل کیفی آب در شبکه و منابع تامین، زیرساختهای فناوری اطلاعات و استقرار GIS شبکه توزیع آب بندرترکمن به بازدیدکنندگان و علاقمندان ارائه شد.
کد مطلب 1485528

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