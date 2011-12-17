لزوم نگاه عدالت محور در ایجاد فرصت برابر برای محققان علوم پزشکی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسن ابوالقاسمی روز شنبه در مراسم دوازدهمین جشنواره پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی با اشاره به ماموریت دانشگاهها برای رسیدن به اهداف برنامه های توسعه ای کشور، گفت: موادی از این برنامه توسعه ای نگاه جامعی به پژوهش، فناوری و حوزه آموزش دارند که باید از آنها برای توسعه این بخشها استفاده کرد. یکی از مهمترین موارد آن الزام ادامه تحصیل سالانه 20 درصد دانشجویان کارشناسی در مقاطع تحصیلات تکمیلی است که این موضوع فضای پژوهشی را پرنشاط می کند.

وی با اشاره به تکالیفی که بر عهده دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی برای اجرایی کردن نقشه جامع علمی وجود دارد، گفت: بر اساس این تکلیف، تعداد مقالات به 2 هزار مقاله باید افزایش یابد و مراکز تحقیقاتی از 47 مرکز به 80 مرکز و تعداد مجلات از 23 عدد به 50 عدد برسد.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی افزود: دانشگاه باید 5 پژوهشگاه و پنج شرکت دانش بنیان و سه مرکز رشد داشته باشد که تاکنون دو شرکت و یک مرکز رشد را ایجاد کرده ایم. همچنین دانشگاه باید یک تا سه درصد بازار سلامت کشور را بدست آورد.

وی با اشاره به میزان دانشکده ها، مراکز تحقیقاتی، مراکز درمانی، تعداد اساتید دانشگاه، از آنها به عنوان فرصت موجود در توسعه تحقیقات نام برد و گفت: 15 درصد استادان علوم پزشکی و 7 درصد دانشجویان علوم پزشکی کشور در این دانشگاه قرار دارند. همچنین 15 درصد مقالات ISI و 11 درصد مجلات در اختیار دانشگاه است.

ابوالقاسمی یادآور شد: باید به دانشجویان به عنوان یک محقق بنگریم تا با دوره های دکتری تخصصی پژوهشی، در جهت رفع مشکلات و مراکز ارتقای سلامت حرکت کنند. همچنین منابع مالی که در اختیار صنعت و سایر نهادها و دستگاههای اجرایی است را می توان با تحقیقات حوزه سلامت جذب کرد.

وی همچنین از معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درخواست کرد تا مجوز مراکز تحقیقاتی این دانشگاه زودتر در شورای گسترش وزارت بهداشت به تصویب برسد و یادآور شد: بار زیاد بهداشت و درمان را جز فرصتی برای تحقیقات نمی دانیم.