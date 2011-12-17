مشکل اصلی ورزشکارن معلول در کرمان تردد به اماکن ورزشی است

محمد پورغلامرضا زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر بخش مهمی از بودجه های هیئت ورزشهای نابینایان و کم بینایان کرمان صرف هزینه های ایاب و ذهاب این ورزشکاران می شود.

وی با اشاره به وجود 400 ورزشکار کم بینا و نابینا در کرمان افزود: این ورزشکاران در هشت رشته ورزش شامل گلبال، شطرنج، شنا، دومیدانی، فوتبال پنج نفره، پاورلیفتینگ، جودو و دوچرخه سواری مشغول فعالیت هستند.

پورغلامرضازاده گفت: در حال حاضر برای رشته های پاورلیفتینگ، گلبال، فوتبال پنج نفره نیمه بینایان و شطرنج امکانات لازم برای ورزشکاران وجود دارد.

وی بیان داشت: در رشته های شنا، دومیدانی و جودو هم با عقد قرارداد اجاره با سایر هیئت ها، امکانات را برای ورزشکاران کم بینا و نابینا فراهم کرده ایم.

پورغلامرضا زاده تصریح کرد: مشکل اصلی ما در زمینه حمایت از ورزشکاران کم بینا و نابینا مسایل مالی و کمبود اعتبار است.

