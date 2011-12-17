40 درصد آرامستان بهشت رضا (ع) در مشهد خالی است

به گزارش خبرگزاری مهر، کمال الدین شاهچراغی در بازدید مدیران روابط عمومی معاونت ها، سازمانها و مناطق شهرداری مشهد از آرامستان بهشت رضا (ع)، اظهارکرد: در بهشت جوادالائمه(ع) مشهد سالیانه به طور میانگین 200 نفر دفن می‌شوند.

وی افزود: بیش از 150 آرامستان در محدوده و شعاع 15 کیلومتری مشهد وجود دارد که سازمان فردوس‌ها بر آنها نظارت دارد.

وی همچنین در بازدید از پنل‌های خورشیدی بهشت رضا(ع) بیان کرد: مساحت پنل‌های خورشیدی 450 مترمربع است که در روزانه 10 هزار لیتر آب برای شستشوی متوفی از طریق آن گرم می‌شود.

شاهچراغی ادامه داد: برای نصب و تهیه این پنل‌ها بیش از 60 میلیون تومان هزینه شده است و می‌توان گفت بهشت رضا(ع) نخستین آرامستان در کشور است که در آن برای گرم کردن آب شستشوی متوفی از پنل‌های خورشیدی استفاده می‌کند.

وی همچنین با اشاره به ساخت اولین دستگاه شستشوی مکانیزه متوفی گفت: این دستگاه با همکاری دانشگاه فردوسی مشهد در قالب طرح پژوهشی ساخته شده است که مراحل مطالعاتی و اجرای آن بالغ بر 90 میلیون تومان هزینه داشته است.

مدیرعامل سازمان فردوس های شهرداری مشهد بیان کرد: با استفاده از دستگاه شستشوی مکانیزه علاوه بر دقت بیشتر در انجام امور شرعی متوفی ، 90 درصد در مصرف آب صرفه‌جویی می‌شود بدون آنکه تفاوتی در هزینه‌های غسل متوفی در مقابل شستشوی دستی تفاوتی ایجاد شود.

گفتنی است، در این بازدید 50 نفر از مدیران روابط عمومی معاونت ها ، سازمانها و مناطق شهرداری مشهد ،از بخش های مختلف آرامستان بهشت رضا(ع) همچون پیاده روی عبرت، ساختمان اداری، سالن معراج و سیستم مکانیزه شستشوی متوفیات، بازدید کردند و با بخش های مختلف این سازمان آشنا شدند.