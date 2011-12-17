روسیه بالاخره به عضویت WTO در آمد/ اوباما از این عضویت استقبال کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، وزرای سازمان تجارت جهانی روز گذشته در ژنو پایتخت سوئیس رسما موافقت خود را با پیوستن روسیه در این سازمان اعلام کردند.

روسیه پس از آن به عضویت سازمان تجارت جهانی در آمد که گرجستان موافقت خود را با پیوستن این کشور در این سازمان اعلام کرد.

نمایندگان روسیه و گرجستان اخیرا در دفتر مرکزی سازمان تجارت جهانی در ژنو با امضای قرارداد همکاری گمرکی، راه را برای عضویت روسها در این سازمان هموار کردند.

گرجستان که خود عضو سازمان تجارت جهانی است پیش از این به دلیل حمایت روسیه از خودمختاری اوستیای جنوبی و آبخازیا مخالف پیوستن این کشور به WTO بود اما میانجیگری سوئیس باعث شد تا گرجستان موافقت خود را با پیوستن روسیه در این سازمان اعلام کند.

بر این اساس پارلمان روسیه به منظور اجرایی شدن این مصوبه باید تا شش ماه دیگر عضویت این کشور را در سازمان تجارت جهانی تایید کند.

پس از به عضویت در آمدن روسیه در سازمان تجارت جهانی، "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا در یک تماس تلفنی ضمن تبریک به "دیمیتری مدودف" رئیس جمهوری روسیه گفت: عضویت روسیه در سازمان تجارت جهانی باعث کاهش تعرفه های گمرکی شده و دسترسی به بازارهای روسیه را آسان تر می کند.

عضویت در سازمان تجارت جهانی که مدت هاست روسیه برای آن تلاش می کند یکی از مسائل مهم در روابط روسیه با کشورهای غربی است.

دیمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه اخیرا نیز در نشست سازمان همکاری های اقتصادی آسیا- اقیانوسیه (اپک) در هونولولو از باراک اوباما همتای آمریکایی خود به خاطر حمایت این کشور از عضویت روسیه در WTO قدردانی کرد.