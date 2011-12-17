افزایش 64 درصدی بارش از ابتدای سال زراعی جاری در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، ایوب ایرانی فام با اشاره به افزایش بارش پائیزی در آذربایجان شرقی گفت: میانگین بارندگی سال زراعی جاری 76.79 میلی متر است که در مقایسه با دوره آماری شاهد افزایش 64.5 درصدی هستیم و میانگین افت دما نیز از آغاز مهرماه تاکنون سه درجه افت داشته به طوری که در مدت مشابه سال گذشته دمای هوا 0.8 درجه سانتی‌گراد افزایش داشت و همین کاهش دما باعث شده است تا اکثر بارش‌ها در استان به صورت برف باشد.

وی با اشاره به بیشترین بارندگی در شهرستان‌های کلیبر با 153 میلی‌متر و اهر با 120.8 میلی‌متر به ترتیب با 227 و 158درصد افزایش نسبت به دوره آماری 20 ساله بوده و کمترین میزان بارندگی نیز مربوط به شهرستان‌های مراغه با 42.2میلی‌متر و بناب با 47.1 میلی‌متر، به ترتیب با 9.5 درصد کاهش و 0.92 درصد افزایش را شامل می‌شوند.

ایرانی فام با اشاره به پیش بینی کارشناسان مبنی بر ازدیاد تولید محصول در فصل برداشت با توجه به نزولات جوی با پراکنش مناسب گفت: اطلاعات هواشناسی به صورت مرتب از اداره کل هواشناسی استان دریافت و بعد از بررسی های کارشناسی، اطلاعات مورد نیاز بهره برداران علاوه بر اطلاع رسانی مکتوب از سوی مدیریت جهادکشاورزی شهرستانها، به صورت پیامک در کمترین زمان ممکن، در اختیار بهره برداران بخشهای باغی، دامی و زراعی استان قرار می گیرد.

وی اطلاع رسانی دقیق را از جمله راهکارهای مهم مدیریتی برای کمک به بهره برداران جهت آمادگی بیشتر در مقابله با تغییرات ناخواسته جوی و کاهش خسارات احتمالی تولید ذکر کرده و افزود: از تمامی توان کارشناس سازمان در کمک به تولیدکنندگان و بهره برداران در مراحل کشت، داشت و برداشت تولید کمک گرفته می شود.