دستیابی محققان کشور به سامانه ای برای کنترل سیالات در صنایع پتروشیمی

به گزارش خبرنگار مهر، این سامانه مجهز به سنسور اندازه گیری میزان عبور سیال است که اطلاعات جمع آوری شده از حسگر در سامانه الکترونیکی آن جمع آوری و از طریق سامانه پیام کوتاه به کاربر برای اخذ تصمیمات بعدی ارسال می‌شود.

این سامانه به گونه ای طراحی شده است که ارتباط کاربر با این سیستم دو طرفه است به این معنا که از یک سو کاربر و از مقدار جریان وهمچنین مقدار عبور تجمعی مطلع می شود و از سوی دیگر از طریق سیستم مخابراتی می تواند فرامین لازم چون وصل و یا قطع جریان سیال را صادر کند.



این سامانه که با هدف کنترل هوشمند سیستم ها و افزایش بهره وری اجرایی شد، در صنایع مختلف مانند نفت و پتروشیمی، فولاد و صنایع جنبی آن، صنایع غیر آهنی، صنایع غذایی و همچنین مصارف خانگی کاربرد دارد.



هوشمند بودن، قابلیت دریافت فرمان و قطع جریان در مواقع ضروری و انعکاس اطلاعات مربوط به جریان به هر جا و در هر مکان از ویژگیهای این طرح است. این سامانه به مرحله تولید اولیه رسیده است.

این طرح در نمایشگاه هفته پژوهش رونمایی شد.