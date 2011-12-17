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۲۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۳:۴۱

دوره‌ آموزشی نشانه‌ها و نمادها در عرفان ابن‌عربی برگزار می شود

دوره‌ آموزشی نشانه‌ها و نمادها در عرفان ابن‌عربی برگزار می شود

دوره‌های آموزشی نمادها و نشانه‏ها در عرفان ابن عربی با تأکید بر خیال، توسط دکتر حسن بلخاری شنبه‏ها به مدت ده جلسه از دهم دیماه در مرکز فرهنگی شهرکتاب برگزار می‎شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت خیال یا حضرت چهارم از حضرات خمس ابن‌عربی به تعبیر او اوسع عوالم یا وسیع‌ترین عالم‌هاست. عالمی که در آن معانی روحانی در قوالب حسی ظهور می‌یابند.
 
گاه این ظهور در صورت نمادها و نشانه‌هایی است که کاملا تاویل‌پذیرند. دکتر حسن بلخاری در ادامه‌ی مباحث نسبت میان هنر و عرفان به ویژه خیال در عرصه‌ی عارفان و پس از مباحث پایه در حضرات خمس ابن‌عربی در این دوره‌ی آموزشی، حضرت خیال با رویکرد فوق را بررسی می‌کند.
 
این دوره‌ روزهای شنبه ساعت 15تا17 به مدت ده جلسه برگزار می‌شود وآغازآن ازشنبه دهم دی‌ ماه است.
 
 و علاقه‌مندان به حضور در این دوره‌ی آموزشی تا هشتم دی فرصت دارند در ساعات اداری به مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر(بخارست)، نبش کوچه‌ی سوم مراجعه کنند.
کد مطلب 1485539

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