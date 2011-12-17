فرصت 4 روزه بیمارستانهای تهران برای سیستم امحای زباله

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسن امامی رضوی با اشاره به بحث بی خطرسازی زباله های بیمارستانی در کشور افزود: با توجه به اهمیت این موضوع، وزیر بهداشت به تمامی بیمارستانهای تهران ابلاغ کرده اند تا از اول دی ماه یک دستگاه بی خطرسازی زباله های عفونی داشته باشند.

وی با تاکید بر جدی بودن اجرای این دستورالعمل از اول دی ماه در تمامی بیمارستانهای تهران، اظهارداشت: چنانچه بیمارستانی در تهران این دستگاه را نداشته باشد، یک درجه تنزل در ارزشیابی بیمارستان خواهد داشت و این موضوع کاملا اجرایی می شود.

معاون وزیر بهداشت همچنین از ابلاغ این دستورالعمل به سایر بیمارستانهای کشور خبر داد و افزود: سایر بیمارستانها نیز تا پایان امسال فرصت دارند دستگاه امحای زباله را در محیط بیمارستانی نصب و راه اندازی کنند.