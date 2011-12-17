سومین جشنواره طبخ آبزیان در قم برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر امور شیلات و آبزیان قم در این مراسم که به همت مدیریت شیلات و آبزیان قم و شرکت فرخی و شاهکلای طبرستان برگزار شد، برگزاری دورههای آموزشی تخصصی را از اقدامات شیلات ذکر کرد و اظهار داشت: یکی از اقدامات مهم شیلات در راستای ترویج فرهنگ مصرف آبزیان برگزاری دورههای آموزشی تخصصی و بازدیدهای علمی است.
سید محمد رضا طاهری با اشاره به فوائد مصرف آبزیان افزود: مصرف آبزیان فوائد بسیاری را برای بدن دارد و میتواند از بروز برخی بیماریها جلوگیری کند.
معاون توسعه تجارت خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم نیز در ادامه مراسم، برگزاری نمایشگاه را از اقدامات سازمان صنعت، معدن و تجارت قم عنوان کرد.
رضا آقازیارتی گفت: سازمان صنعت، معدن و تجارت قم برای گسترش صادرات و معرفی ظرفیتهای استان اقدام به برگزاری نمایشگاه مختلف در طول سال مینماید که نمایشگاه صنعت دام، طیور و آبزیان از جمله آن است.
همچنین علی اکبرحق ویسی از کارشناسان تغذیه معاونت دانشکده علوم پزشکی قم نیز در این مراسم در خصوص فوائد مصرف آبزیان و برخی خواص و فوائد آن سخنانی مطرح کرد.
حسین شاهکلایی مسئول برگزاری سومین جشنواره طبخ آبزیان نیز با بیان اینکه باید به مردم روشهای پرورش و طبخ آبزیان را آموزش داد تا به دنبال آن سبب توسعه آبزیپروری و افزایش مصرف سرانه در جامعه باشیم ادامه داد: در راستای آن برای توسعه پایدار باید همزمان ایجاد بازار مصرف و جایگاههای عرضه مطمئن و بهداشتی را نیز مدنظر داشته باشیم.
وی افزود: با توجه به عملکردها و طرحهای موفق انجام شده در استانهای دیگر و برگزاری جشنوارهها و کلاسهای طبخ آبزیان در استان و ایجاد مراکز متعدد عرضه ماهی در مکانهای خاص و بهداشتی سبب سهولت در تهیه ماهی سالم و ارزان هستیم.
مدیر شرکت فرخی و شاهکلای طبرستان با بیان اینکه جمع قابل توجهی از تولید ماهی سردابی و گرمابی بر دوش عدهای از پرورش دهندگانی است که در مراکز استیجاری فعالیت میکنند و ممنوعیتهایی نیز در خصوص پرداخت تسهیلات جاری به آنها در بانکهای استان قم وجود دارد خواستار توجه بیش از پیش مسئولان ذیربط گردید.
گفتنی است در پایان به تعدادی از خانوادههایی که در طبخ آبزیان رتبه کسب کردند جوائز نفیسی اهداء شد.
قم - خبرگزاری مهر: طی مراسمی سومین جشنواره طبخ آبزیان در حاشیه هفتمین نمایشگاه صنعت دام، طیور و آبزیان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر امور شیلات و آبزیان قم در این مراسم که به همت مدیریت شیلات و آبزیان قم و شرکت فرخی و شاهکلای طبرستان برگزار شد، برگزاری دورههای آموزشی تخصصی را از اقدامات شیلات ذکر کرد و اظهار داشت: یکی از اقدامات مهم شیلات در راستای ترویج فرهنگ مصرف آبزیان برگزاری دورههای آموزشی تخصصی و بازدیدهای علمی است.
نظر شما