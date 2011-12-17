واگذاری 2 میلیون و 900 هزار پلاک ملی موتورسیکلت در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ احمد رستمی پیش از ظهر شنبه در مراسم افتتاح مرکز تعویض پلاک خلیج فارس ویژه موتورسیکلت‌ها اظهار داشت: شروع شماره گذاری موتورسیکلت به سال 43 بر می‌گردد که تا مرداد سال 89 ادامه داشته و در این مدت 2.5 میلیون دستگاه به صورت دستی شماره گذاری شد که 970 هزار موتورسیکلت مربوط به شهر تهران بود. متاسفانه در این مدت آمار شماره گذاری موتورسیکلت‌ها مناسب نبود و تا سال 81 تنها 250 هزار موتورسیکلت دارای پلاک بودند که برابر آمارها از هر 4 موتورسیکلت تولید شده در کشور تنها یک دستگاه شماره گذاری می‌شد.

وی ادامه داد: از مرداد سال 82 تا تیرماه 88 نیز در مجموع 5 میلیون و 55 هزار و 458 دستگاه موتورسیکلت پلاک قدیمی دریافت کردند که یک میلیون و 900 هزار دستگاه مربوط به شهر تهران بود.

رئیس مرکز شماره گذاری پلیس راهور با اشاره به طرح ساماندهی شماره گذاری موتورسیکلت‌ها تاکید کرد: ‌در مرحله سوم شماره گذاری که از تیرماه سال 88 آغاز و از بهمن ماه سال 88 با تعویض پلاک ملی و قدیمی ادامه یافت، دو میلیون و 900 هزار دستگاه موتورسیکلت پلاک ملی دریافت یا تعویض پلاک شدند که از این میزان 700 هزار دستگاه متعلق به شهر تهران بود.