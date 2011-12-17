به گزارش خبرگزاری مهر، «هستی» از مجموعه رمان نوجوان امروز به همت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر شده است. این رمان به روایت زندگی دختر نوجوانی به نام هستی می‌پردازد که زندگی جسورانه‌ و شیطنت‌های کودکانه اش با جنگ تحمیلی همراه می‌شود.

در این نشست که فردا یکشنبه 27 آذر برپا می‌شود، فرهاد حسن زاده نویسنده این اثر، مهری رحمانی و محمدرضا گودرزی به نقد و بررسی این رمان می‌نشینند.

فرهاد حسن‌زاده متولد بیستم فروردین 1341 در شهر آبادان است. او نوشتن را از سال‌های نوجوانی آغاز کرد. از سال 1368در کنار همکاری‌ با مطبوعات کودک و نوجوان (سروش نوجوان، سروش کودک، آفتابگردان، کیهان بچه‌ها و...) وارد عرصه ادبیات کودک و نوجوان شد. رمان «عقرب‌های کشتی بمبک»، «هندوانه به شرط عشق»، «در روزگاری که هنوز پنج‌شنبه و جمعه اختراع نشده بود»، «همان لنگه کفش بنفش»، «مهمان مهتاب»، «حیاط خلوت» و «روزنامه‌ سقفی همشاگردی» از کتاب‌هاب این نویسنده هستند.

در بخشی از رمان «هستی» می‌خوانیم:

دستم شکسته بود. دست شکسته‌ام توی گچ بود و از گردنم آویزان. تازه، درد هم می‌کرد. ولی جرات جیک زدن نداشتم، از ترس بابا. بابا هم جیک نمی‌زد، به جایش غلغل می‌کرد. عینهو دیگ آبجوشی که آبش از کناره‌های درش بزند بیرون، جیز و جیز جوش می‌زد و راه می‌رفت. آن قدر عصبانی بود که اگر تمام نخل‌های آبادان و خرمشهر را هم به نامش می‌کردی خوشحال نمی‌شد. یا حتی اگر تمام کشتی‌ها و لنج‌های بندر را می‌دادی، یا حتی...

نوزدهمین نشست نگاهی دیگر، یکشنبه 27 آذر از ساعت 16 تا 18 در سالن سپیده فرهنگسرای انقلاب اسلامی واقع در بزرگراه شهید نواب صفوی، تقاطع پل کمیل، ابتدای کمیل شرقی برگزار می‌شود.