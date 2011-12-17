1100 میلیارد تومان برای اجرای پروژه های بیمارستانی جدید نیاز است

به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه وحید دستجردی افزود: هم اکنون بیش از 70 هزار تخت بیمارستانی در قالب 680 بیمارستان در کشور در دست ساخت و یا مطالعه است.

وی بیان کرد: از این تعداد 14هزار تخت بیمارستانی آماده افتتاح و بهره برداری، 38 هزار مورد در دست احداث و 18هزار تخت نیز در حال انجام مطالعات و تخصیص بودجه لازم است.

دستجردی اظهار داشت: به زودی عملیات اجرایی بیش از پنج هزار و 500 تخت بیمارستانی دیگر در کشور آغاز می شود.

وزیر بهداشت همچنین عنوان کرد: در دولتهای نهم و دهم پیشرفتهای زیادی در حوزه بهداشت و درمان کهگیلویه وبویراحمد انجام شده و هم اکنون دو بیمارستان 256 تختخوابی در یاسوج و 128 تختخوابی با 80درصد پیشرفت فیزیکی در شهرستان باشت، در حال اجرا هستند.

وی افزود: از سال 84 تاکنون در این استان بیش از 84 خانه بهداشت، 14 مرکز بهداشتی و درمانی در سطح روستاهای استان ساخته شده و 36 خانه بهداشت دیگر در دست ساخت است.

دستجردی با بیان اینکه روند اجرای پروژه بیمارستان 256 تختخوابی یاسوج به خوبی پیش می رود، از مسئولان استان خواست نظارت و حمایت بیشتری از این پروژه داشته باشند.