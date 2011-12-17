به گزارش خبرنگار مهر، علی دوستی‌مهر در مورد آخرین وضعیت تیم فوتبال نوجوانان و عملکرد این تیم در اردوی گرجستان ضمن بیان مطلب فوق گفت: بازیکنان تیم فوتبال گرجستان یک تا یک سال و نیم از بازیکنان ما بزرگتر بودند، به همین جهت بازیکنان کار سختی برای بازی داشتند، اما خوشبختانه در بازی دوم توانستیم این تیم را متوقف کنیم.

وی با بیان اینکه شکست در بازی نخست نقاط ضعف ما را به خوبی نشان داد، خاطرنشان کرد: ما در ورزشگاه لوکوموتیو تفلیس که ورزشگاهی قدیمی بود، به مصاف تیمی اروپایی رفتیم که برابر تیم گرجستان خوشبختانه شناخت خوبی از ترکیب تیم نوجوانان رسیدیم. ضمن اینکه هدف از شرکت در گرجستان و امارات این است که به شناخت خوبی از ترکیب تیم دست یابیم.

سرمربی تیم فوتبال نوجوانان کشورمان در مورد تورنمنت ابوظبی اضافه کرد: تیم‌های حاضر در این تورنمنت، تیم‍‌های خوبی هستند و می‌توانند محک مناسبی برای تیم ملی نوجوانان باشند. ژاپن یکی از مدعیان همیشگی قهرمانی آسیا بوده و در جمع چهار تیم نهایی و در جام جهانی حضور داشته و امارات میزبان مسابقات، می‌خواهند قهرمان این تورنمنت شود و قطعا برای همه تیم‌ها می‌تواند خطرناک باشد، هرچند که این تیم از مرحله نهایی بازمانده است.

وی افزود: تیم قطر هم در رقابت‌های مقدماتی انتخابی قهرمانی آسیا دهوک عراق حضور داشت و سرمایه گذاری که روی این تیم انجام شده، به جهت حضور این بازیکنان در جام جهانی 2022 قطر که در آن زمان بین 24 تا 26 سال دارند قابل توجه است. هرچند که ما در دهوک توانستیم این تیم را 3 بر صفر شکست دهیم اما تقابل دوباره با این تیم می‌تواند مفید باشد زیرا یک مربی اسپانیایی این تیم را رهبری می‌کند.

دوستی‌مهر در پایان گفت: از فدراسیون فوتبال و کمیته جوانان برای حضور در گرجستان و تورنمنت امارات تشکر می‌کنم زیرا تیم‌های نونهالان، نوجوانان و جوانان به دیدارهای تدارکانی خارجی برای آماده‌سازی احتیاج دارند. هر چند باید از مربیان باشگاهی پایه هم تشکر کنم زیرا زحمات واقعی را آنها می‌کشند.

قرار بود تورنمنت ابوظبی با حضور تیم‌های امارات، مصر و کره‌جنوبی برگزار شود اما براساس اعلام فدراسیون امارات، تیم‌های ژاپن و قطر جایگزین مصر و کره‌جنوبی شدند.