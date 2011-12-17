جشنواره شمسه در تهران آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر اداره فرهنگی معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه 15 با اعلام این خبر در حاشیه برگزاری ورک شاپ بزرگ نقاشی و تندیس در مترو شهدا گفت: محور جشنواره شمسه محله گرایی است در این ورک شاب، داشته‌ها و نداشته‌های محله، حس تعلق‌، توسعه پایدار، روابط اجتماعی و رویدادهای محله به تصویر کشیده شد.

ارسلان رمضانی افزود: ورک شاپ بزرگ نقاشی و تندیس نیز با همکاری شهرداریهای مناطق 15، 13، ‌16 و 20 در مترو شهدا برگزار شد.

وی بیان کرد: 13 دوره ورک شاپ نقاشی و تندیس با مشارکت مناطق 15، 13، ‌16 و 20 و با حضور 60 نفر از هنرمندان در ایستگاه مترو شهدا برگزار شد.

ثبت نام هشت هزار هنرمند در جشنواره شمسه

این مسئول ادامه داد: تاکنون حدود هشت هزار نفر از هنرمندان در بخش نقاشی و تندیس جشنواره شمسه تهران ثبت ‌نام کرده‌اند.

وی اظهار داشت: در حال حاضر بانک اطلاعاتی ارزشمندی از هنرمندان در هر محله به وجود آمده است و تلاش شده است برای حفظ این دستاورد کانونهای طراحی و نقاشی در سرای محلات ایجاد شود.

دبیرخانه ها در مناطق 22 گانه فعال هستند

رمضانی افزود: جشنواره شمسه در هشت رشته شامل قرآن، نهج البلاغه، سرود، موسیقی، تئاتر، عکس، فیلم، نقاشی، تندیس، شعر و ادب با مشارکتهای مردمی فعالیت می ‌کند که منطقه 15 با تشکیل دبیرخانه مرجع(تخصصی) در رشته‌های نقاشی و تندیس به صورت مستقیم فعال است و دبیرخانه‌های هادی (مجری) آن در مناطق 22 گانه محقق شده است.

وی عنوان کرد: ایجاد حسن تعلق شهروندان به محل زندگی خود، فعال سازی فرهنگی شهروندان به منظور توانمندسازی و ارتقا وضعیت معنوی و فرهنگی محله، بازشناسی ظرفیت‌های کالبدی، تاریخی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و ... محله، جلب مشارکت آگاهانه، شهروندان در اداره امور شهری و انجام برنامه‌های توسعه و پیشرفت شهر پیدایی استعدادهای نهفته در بطن محله‌ها، آگاهی از بازخورد فعالیتهای شهرداری تهران در بین شهروندان و بهره گیری از نتایج به دست آمده در مدیریت شهری از جمله اهداف جشنواره شعبانیه است.

مدیر اداره فرهنگی معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه 15 اضافه کرد: جشنواره مذکور با ظرفیت آزاد در تمام گروه‌های سنی، جنسی، تحصیلی، قومی و زبانی در محلات تهران در تمام عرصه‌ها است و حضور همه مردم و مشارکت آنان از اهداف کلی طرح است.

وی یادآور شد: شهرداری منطقه 15 متولی بخش نقاشی و تندیس این جشنواره است و دبیرخانه تخصصی در حوزه معاونت اجتماعی و فرهنگی منطقه فعال شده و جلسات متعددی را با حضور هنرمندان منطقه و دبیر هنری طرح برگزار کرده است.

این مسئول با اشاره به اقدامات گسترده منطقه در راستای تأمین سرانه‌های فرهنگی محلات و همچنین ظرفیت بالای منطقه در رشته‌های فرهنگی، هنری و استعدادهای محلی افزود: به دنبال تکمیل زیرساختها، توجه به زیباسازی و ایجاد هارمونی متناسب در المانهای شهری سبب نشاط و افزایش روحیه شهروندان می ‌شود که با اجرای جشنواره یاد شده در یک دوره شش ماهه کالبد منطقه به لحاظ دیداری تغییر می یابد.

وی اظهار داشت: شهرداری منطقه 15 به‌عنوان متولی بخش نقاشی و تندیس این جشنواره دبیر خانه تخصصی خود را در حوزه معاونت اجتماعی و فرهنگی منطقه از ابتدای جشنواره فعال کرده و به جذب هنرمندان در سطح منطقه و هدایت مناطق 22 گانه شهر تهران با عنوان مناطق هادی جشنواره نقاشی و تندیس پرداخته است.