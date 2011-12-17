به گزارش خبرنگار مهر، بدهی 13 شرکت هواپیمایی به وزارت نفت بابت خرید بنزین نسیه از شهریور ماه سالجاری تاکنون از 250 میلیارد تومان به بیش از 450 میلیارد تومان افزایش یافته است.

با توافق پیشین وزارت نفت، اقتصاد، وزارت راه و شهرسازی و ستاد هدفمندی یارانه‌ها امکان اعمال محدودیت‌‌هایی در فروش سوخت به شرکت‌های هواپیمایی که نسبت به وصل بدهی خود بی تفاوت بوده، در سطح فرودگاههای کشور وجود دارد.

ناصر سجادی در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت وصول بدهی شرکت‌های هواپیمایی کشور به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، گفت: در حال حاضر میزان بدهی ایرلاین‌ها به 450 میلیارد تومان افزایش یافته است.

قائم مقام شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران با اعلام اینکه مذاکراتی با شرکتهای هواپیمایی برای وصول این بدهی‌ها در حال انجام است، تصریح کرد: در شرایط فعلی در بین شرکتهای هواپیمایی، آسمان و ایران ایر بیشترین میزان بدهی بنزینی را به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی دارند.

به گزارش مهر، پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بهای هر لیتر سوخت هواپیماهای مسافربری از 100 به 400 تومان افزایش یافت که شرکت‌های هواپیمایی تاکنون از افزایش 4 برابری نرخ سوخت به عنوان عاملی تاثیری گذار در ورشکستگی ایرلاین‌های داخلی یاد می‌کنند.

بر این اساس تیر ماه سالجاری دولت به منظور جبران افزایش قیمت سوخت، نرخ بلیت شرکتهای هواپیمایی را حدود 14 درصد افزایش داده است اما با این وجود، شرکت‌های هواپیمایی هنوز موفق به پرداخت بدهی خود به وزارت نفت نشده اند.

در همین حال علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی افزایش 14 درصدی قیمت بلیت هواپیما را به دلیل افزایش قیمت بنزین اعلام کرده و گفته بود: ارائه خدمات در بخش حمل و نقل هوایی به تغییر قیمت بلیت ارتباطی ندارد.

از سوی دیگر، شهریور ماه سالجاری در نشست مشترکی با حضورمسئولان وزارت راه و شهرسازی، نفت، اقتصاد واعضای ستاد هدفمندی یارانه‌ها، مصوبه ای به منظور توقف فروش سوخت به برخی از شرکتهای هواپیمایی صادر شد.



در این نشست مسئولان وزارت راه و شهرسازی هم با توقف فروش سوخت به برخی از ایرلاین‌های بدهکار موافقت کرده اند و برخی از مسئولان این وزارتخانه با اشاره به افزایش چند باره قیمت بلیت هواپیما خواستار برخوردهای قانونی برای وصول این بدهی شده اند.



با این تصمیم، اختیاری به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی واگذار شده است که از فروش سوخت به برخی از شرکتهای هواپیمایی بدهکار در فرودگاههای داخلی جلوگیری کند.

علیرضا ضیغمی معاون وزیر نفت پیشتر با تاکید بر اینکه کمر پالایشگاهها به دلیل فروش سوخت نسیه به هواپیماها خم شده است به مهر گفته بود: هم اکنون شرکت ملی پالایش و پخش نفتی به نیابت از پالایشگاهها مسئول وصول بدهی‌های نفتی ایرلاین‌ها را بر عهده دارد.



وی با تاکید بر اینکه از تیر ماه امسال ستاد هدفمندی یارانه ها به منظور کاهش هزینه های افزایش قیمت بنزین، بهای بلیت هواپیماها را افزایش داده است، اظهار کرده بود: بر این اساس به نظر می رسید این افزایش قیمت بلیط به نوعی هزینه های شرکتهای هواپیمایی را جبران کند.



معاون وزیرنفت با یادآوری اینکه درحال حاضر پالایشگاه‌های نفت به اندازه ای سودآوری ندارند که بتوانند بدهی‌های شرکتهای هواپیمایی را تحمل کنند،بیان کرده بود: باید با هماهنگی وزارت نفت، راه وستاد هدفمندی یارانه هامشکلات شرکتهای هواپیمایی مرتفع شود.