"احمدبن اسحاق قمی" از جایگاه ویژه ای نزد امامان (ع) برخوردار است

آیت الله ذکرالله احمدی با اشاره به اینکه احمد بن اسحاق اشعری قمی، از نقش برجسته و جایگاهی والا در دین تشیع برخوردار است، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ایشان که چهار امام "حضرت جواد الائمه، امام هادی، امام حسن عسکری و امام مهدی" را درک کرده، از جایگاهی ویژه نزد امامان معصوم برخوردار و منشا آثار و خدمات ارزنده ای بوده است.

این عالم کرمانشاهی تاکید کرد: احمدابن اسحاق قمی با توجه به طول مسافت میان سامرا و قم که محل فعالیت دینی و تبلیغی او بوده، با به جان خریدن خطرها و زحمات مرتبط بر آن، نقش نمایندگی شیعیان ایران، به ویژه منطقه قم در بارگاه امامان معصوم از یک سو و سفارت و وکالت آن بزرگواران، به ویژه امام حسن عسکری و رساندن پیام‏های امامت به شیعیان از سوی دیگر و نقش یک رسول و مبلغ دینی از سوی سوم را ایفا کرده است.

آیت الله احمدی تصریح کرد: ایشان از آن چنان جایگاهی در نزد امام حسن عسگری برخوردار بوده که مفتخر به دیدار و رویت امام زمان می‏شود که امام عسکری درباره اش چنین می‏فرماید: " ای احمد بن اسحاق، اگر نبود مقام و منزلت تو در نزد ما، فرزندم (امام زمان) را به تو نشان نمی دادم!".

این استاد حوزه و دانشگاه گفت: احمد بن اسحاق در راستای ایفای رسالت عظیم وکالت و امانتداری ساحت مقدس امامان معصوم و تبلیغ مکتب سعادت بخش تشیع، سرانجام در منطقه مرزی ایران و در شهر سرپل ذهاب جان به جان آفرین سپرد و به لقا الی الله پیوست.

آیت الله احمدی افزود: در این راستا سرزمین ولایتمدار غرب کشور، به ویژه استان کرمانشاه که افتخار مجاورت عتبات عالیات و میزبانی امامزادگان فراوان و سادات گرامی و فرستادگان اهل بیت عصمت و طهارت را از آن خود کرده و نقاط مختلف آن به بارگاه امامزادگان و مزار سادات و بزرگان شیعه مزین است و بقاع و بارگاه آنان همچون ستارگانی نورانی در آسمان این منطقه می‏درخشند، افتخار میزبانی احمد بن اسحاق، در دوران حیات و تردد میان قم و سامرا و مرقد و بارگاه شریف آن بزرگوار را بعد از وفات نیز به خود اختصاص داده است.

ایشان در پایان تصریح کرد: از این رو اهالی این دیار، به ویژه عالمان و فرهیختگان استان، برخود لازم می‏دانند که در راستای کمال میزبانی و میهمان نوازی و ولایتمداری که از ویژگی‏های مردم ایران، به خصوص دیار غرب و منطقه کرمانشاه است، نسبت به احیای یاد و میراث اهل بیت و گسترش فرهنگ افتخار آفرین اسلام و قرآن و بزرگداشت یاد و خاطره خادمانِ مکتب امامت، و تبدیل بقاع متبرکه به قطب های فرهنگی بر اساس خواست و فرمان مقام معظم رهبری دامت برکاته از هیچ کوششی دریغ نورزند.