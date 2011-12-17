به گزاش خبرگزاری مهر، شاهین فرهت اظهار کرد: سوئیت سمفونی بصیرت در چهار قسمت و با فضاهای مختلف نوشته شده است. قسمت نخست فرم سونات دارد. قسمت دوم تم و وارسیون است و از فضاهای آهسته به هیجان انگیز می‌رسد. در قسمت سوم بیشتر از فضای موسیقی ایرانی استفاده شده و قسمت آخر با مارش پیروزی به پایان می‌رسد.

وی ادامه داد: هر چهار قسمت یک حالت دارد ولی فرم‌های سوئیت سمفونی در آن کاملا رعایت شده، کلام ندارد و موسیقی ارکستال است و با توجه به شناختی که از ارکستر سمفونی تهران دارم آنرا نوشتم.

فرهت اجرای این اثر جدید را بسیار مهم دانست و گفت: اگر آثار آهنگسازان قدیمی چون موتسارت و بتهوون خوب اجرا نشود شنوندگان متوجه این اشتباه خواهند شد پس اگر اجرای قطعات جدید استاندارد نباشد به قطعه لطمه می‌خورد. این سوئیت سمفونی نیز برای نخستین بار است که اجرا می‌شود و نوازندگان فرصت کافی برای تمرین داشته‌اند تا در دی ماه این قطعات را به خوبی اجرا کنند.

وی تصریح کرد: برای رویدادهای مختلف باید به آهنگسازان سفارش ساخت آثار ماندگار داده شود تا در نهایت یک رپرتوار خوب بماند که در مقاطع مختلف و مرتبط اجرا می‌شود.



زمانیان: شاهد آثار خودجوش در تئاتر هستیم

سعید زمانیان هم اعلام کرد که تعدادی از تولیدات یادواره تئاتر بصیرت قبل از فراخوان و به صورت خودجوش تولید شده است و این امر اهمیت موضوع برای هنرمندان را نشان می‌دهد.

زمانیان گفت: با توجه به این که مردم ایران به ویژه هنرمندان همواره ثابت کرده اند که ملتی پویا و رو به رشد و نسبت به سرنوشت خود و اتفاقات جاری اجتماعی و سیاسی آگاه و همیشه در صحنه هستند، بیان این تحولات و حساسیت اجتماعی با زبان هنر بسیار موثرتر است و آن را برای نسل های بعد نیز ماندگار می کند.

وی افزود: می خواهیم به عظمت حضور مردم در روز بصیرت و میثاق با ولایت فقیه با زبان هنر بپردازیم و از این رو نخستین یادواره تجلی بصیرت در حوزه در بخش تئاتر پنج بخش برگزار می شود که در هربخش برگزیدگانی خواهیم داشت.

دبیر تئاتر یادواره "تجلی بصیرت" تصریح کرد: با توجه به گذشت قریب به دو سال از این رویداد بزرگ آثار زیادی به دستمان رسیده است که نشان از روحیه خودجوش و حساس هنرمندان تئاتر کشور و به ویژه استعدادهای جوان نسبت به این رویداد مهم دارد و نشان می دهد که گذشته از هنرمندانی که پس از دیدن فراخوان اقدام به تولید کرده‌اند بعضی موارد ارسالی قبل از فراخوان و به صورت خودجوش تولید شده بودند.

وی توضیح داد: این رویداد دو محور اصلی آگاهی بخشی به مردم و پرداختن به حماسه‌های ماندگار مردم پس از انقلاب اسلامی دارد که در آن هنرمندان دست به آفرینش زده‌اند تا تجلی بصیرت را با زبان هنری بیان و به تصویر بکشند. با توجه به این که مقام معظم رهبری مع از این رویداد به عنوان حماسه‌ای ماندگار در تاریخ نام برده‌اند تکلیف همه ماست که در بخش‌های مختلف کار خود را به بهترین شکل انجام دهیم.

زمانیان گفت: با وجود بازه زمانی کوتاه فراخوان تا تولید آثار بسیاری به دستمان رسیده که به نظر می رسد به برکت موضوع یادواره است و نشان از اهمیت موضوع برای جامعه تئاتری و هنری کشور دارد. تئاتر بصیرت زنگ آغازی بر یک جریان است که ادامه پیدا خواهد کرد و آثار برگزیده با تمهیدات در نظر گرفته شده و مشارکت اداره کل هنرهای نمایشی، معاونت هنری و خانه تئاتر دانشگاهی پس از جشنواره حمایت خواهند شد.

نخستین یادواره هنری "تجلی بصیرت" به همت معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دی ماه امسال در سه بخش موسیقی، تئاتر و هنرهای تجسمی در تهران و شهرستان ها برگزار می‌شود.