10 هزار جلد کتاب بین مدارس گنبدکاووس توزیع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم قزاق افزود: این تعداد کتاب درقالب 750 عنوان و با موضوعات مختلف علمی و آموزشی، دینی و مذهبی، تاریخی، داستان، آشپزی و روانشناسی بین مدارس این شهرستان توزیع شده است.

وی افزود: از این تعداد کتاب توزیع شده، 6 هزار جلد با تخفیف 25 درصد بین مدارس توزیع و چهار هزار جلد نیز به صورت رایگان به مدارس سه مقطع تحصیلی داده شده است.

قزاق اضافه کرد: از تعداد کتاب هایی که به صورت رایگان بین مدارس توزیع شده است، دو هزار جلد آن توسط آموزش و پرورش و 2 هزار جلد دیگر نیز توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و نهاد کتابخانه های عمومی این شهرستان توزیع شده است.

آموزش و پرورش شهرستان 290 هزار نفری گنبدکاووس درشرق استان گلستان حدود 55 هزار دانش آموز در سه دوره تحصیلی و نیز حدود 3هزار و 200 فرهنگی دارد.