اخبار کوتاه از جامعه المصطفی

به گزارش خبرنگار مهر، ششمین المپیاد بینالمللی فرهنگی - ورزشی طلاب جامعهالمصطفی از امروز شنبه تا اول دیماه در قم برگزار میشود.
این المپیاد در رشتههای اصلی شنا، دارت، والیبال، فوتسال، پنگپنگ، تیر و کمان، بدمینتون، تیراندازی، دو و میدانی برگزار خواهد شد.
همچنین آمادگی جسمانی و در رشتههای داخلی بدنسازی، طنابکشی و فوتبالدستی از دیگر برنامههای این المپیاد است.
افتتاحیه این المپیاد فرهنگی - ورزشی امروز در میدان 72 تن، تالار نخلستان برگزار میشود.
برگزاری نخستین دوره مسابقات دانش و مهارتهای تبلیغی ویژه طلاب غیر ایرانی
نخستین دوره مسابقات بینالمللی دانش و مهارتهای تبلیغی، ویژه طلاب و دانشآموختگان جامعه المصطفی برگزار خواهد شد.
این دوره از مسابقات در رشتههای تبیین احکام شرعی، خطابه و سخنوری، مرثیهسرایی و مناظره و گفتگو، به زبانهای فارسی، اردو، عربی، انگلیسی و ترکی است.
طلبههایی که دارای پرونده تبلیغی در واحدهای آموزشی جامعهالمصطفی هستند میتوانند تا 30 آذرماه با مراجعه به واحدهای آموزشی المصطفی، در این دوره از مسابقات نامنویسی کنند.
دانشآموختگان المصطفی نیز میتوانند در فرصت مقرر شده، به سازمان مرکزی جامعهالمصطفی، اداره دانشموختگان مراجعه و نامنویسی کنند.
قم - خبرگزاری مهر: برگزاری المپیاد فرهنگی - ورزشی و برگزاری نخستین دوره مسابقات دانش و مهارتهای تبلیغی ویژه طلاب غیر ایرانی، عناوین اخبار کوتاه جامعه المصطفی العالمیه است.
به گزارش خبرنگار مهر، ششمین المپیاد بینالمللی فرهنگی - ورزشی طلاب جامعهالمصطفی از امروز شنبه تا اول دیماه در قم برگزار میشود.
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