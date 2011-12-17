هشدار اردوغان به سارکوزی؛ مرد جهان خودت باش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه حریت، مجلس نمایندگان فرانسه پیش نویس قانونی را آماده کرده که به موجب آن پاریس تنبیهات سختی علیه کسانی که نسل کشی ارامنه را بدست امپراطوری عثمانی انکار کنند اعمال می کند.

در همین رابطه "رجب طیب اردوغان" نخست وزیر ترکیه روز گذشته از "نیکلا سارکوزی" رئیس جمهور فرانسه خواست تا به وعده چندی قبل خود مبنی بر جلوگیری از تصویب این پیش نویس عمل کند.

اردوغان با ارسال نامه ای به سارکوزی خطاب به وی نوشت : به قول خودت در رابطه با جلوگیری کردن از تصویب این پیش نویس عمل کن.

منابع ترک اعلام کرده اند که این نامه به دلیل سخنان چندی قبل سارکوزی برای او ارسال شده است. در سال 2006 نیز چنین پیش نویسی در مجلس نمایندگان فرانسه تصویب شده بود اما در آن سال سنای این کشور به آن رای منفی داده بود.

قرار است در تاریخ 22 دسامبر ( 1 دی ) این پیش نویس در پارلمان فرانسه به رای گذاشته شود که درصورت تصویب شدن روابط پاریس و آنکارا وارد دور جدیدی از تنش می شود.

آنکارا از دیرباز و به دلیل مخالفت فرانسه با پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا با پاریس مشکل داشت و تصویب شدن این پیش نویس می تواند بر شدت تنشهای میان دو کشور بیافزاید.

به گزارش مهر، ارمنستان معتقد است که کشتار ارامنه در سال 1915 توسط دولت عثمانی در جنگ اول جهانی نسل کشی بوده و برخی کشورها نیز این گفته را قبول دارند، اما ترکیه به شدت با نسل کشی خواندن این واقعه مخالف است و حتی درباره این موضوع چالشهای زیادی را نیز با آمریکا داشته است.

اگرچه‌ ترکها قبول‌ دارند که‌ تبعید ارامنه‌ به‌ سوی‌ سوریه، در سال‌ 1915 سبب کشته ‌شدن‌ چند صد هزار نفر شد، اما با این‌ استدلال‌ که‌ ارائه‌ ارقامی‌ چون‌ 5/1 میلیون‌ کشته‌ خیلی‌ اغراق ‌آمیز است‌؛ هرگونه‌ اقدام‌ به‌ نسل ‌کشی‌ را مردود می‌ دانند. به‌ همین‌ منوال‌، جمهوری‌ ترکیه‌ به‌ عنوان‌ وارث‌ امپراتوری‌ عثمانی‌، این‌ موضوع‌ را رد می ‌کند که‌ امپراتوری‌ یاد شده‌ به‌ ط‌ور ارادی‌ و از روی‌ تصمیم‌ قبلی‌ فرمان‌ قتل‌ عام‌ ارامنه‌ را صادر کرده‌ باشد.