مردم زودتر از مسئولان مقابل جریان فتنه ایستادند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمدعلی فیض‌آبادی در همایش دانشجو، بصیرت و عاشورا در دانشگاه پیام‌نور نیشابور، اظهارکرد: تمام حملات دشمنان علیه دانشجویان و جوانان کشور است و این افراد باید مراقب تهدیدات باشند.

وی با اشاره به وظایف مردم در عصر غیبت امام زمان(عج)، اظهار داشت: در زمان حال بصیرت یعنی پیروی و اطاعت از مقام معظم رهبری است.

این مدرس حوزه مشهد مقدس، تنها راه پیروزی کشور در مقابل تهدیدات و دشمنان اسلام و انقلاب را پیروی از ولایت فقیه عنوان کرد.

فیض‌آبادی ایستادگی در مقابل دشمنان اسلام را بر همه واجب دانست و تاکید کرد: اگر کسانی امروز بگویند ولایت فقیه را قبول داریم ولی آمریکا و اسرائیل را هم دوست داریم، به‌یقین کافر هستند.

وی گرفتن هواپیمای جاسوسی آمریکا، دستیابی به فناوری انرژی هسته‌ای و حضور و موفقیت دانشجویان در عرصه‌های علمی و معنوی را موجب سربلندی مسلمانان دانست.

وی هر دانشجو را یک سرباز معرفی کرد که با ایستادگی در مقابل دشمن موجب عزت اسلام می‌شود.

مربی دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد گفت: دانشجو در دانشگاه باید در تمام عرصه‌های علمی، اجتماعی و به‌خصوص فرهنگی و دینی با روحیه جهادی حرکت کند.

فیض‌آبادی با اشاره به انتخابات مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: دانشجویان با بصیرت خود به دنبال کاندیداهایی بروند که عزت و سربلندی اسلام در جهان را ایجاد کنند.

وی تاکید کرد: دانشجویان، فریب تبلیغات پوچ و دروغ بعضی از کاندیدها را نخورند و به گذشته وکارنامه آنان توجه کنند.