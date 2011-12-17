به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب تلاشی در خصوص اولین مرحله فعالیت خبری، یعنی سوژه یابی است. «سوژه یابی در خبر»، «ویژگیهای سوژهپردازان»، «سوژهها از کجا میآیند»، «منابع سوژهیابی و گردآوری اطلاعات»، «پس از سوژهیابی» و «نظریههای ارتباطی، مخاطب و سوژه یابی» فصول این کتاب را تشکیل میدهند.
سوژهیابی در رسانههای خبری یکی از محوریترین حوزههای فعالیت روزنامهنگاری است و میتوان گفت کل فرایند فعالیتهای رسانهای تحت تأثیر آن قرار دارد.
امروزه با توجه به اهمیت مخاطب در فرایند ارتباطی و لزوم دقت نظر در خواستهها، تمایلات و نیازهای آنان، حساسیت در یافتن سوژههای مناسب برای یک رسانه، ضرورتی حتمی است.
اینکه چگونه سوژهها برای خبری شدن و رسانهای شدن بایستی برگزیده شوند و با چه رویکردی به آنها ارزش خبری داد و یا این مسئله که سوژهسازی و سوژهیابی در فعالیت رسانهای، چه اصول و چه الزاماتی دارد، جزو مبانی هستند که مولف کتاب «سوژهیابی در رسانههای خبری» به آنها پرداخته است.
فصل اول این کتاب، با گریزی به تعاریف متقدم و متاخر خبر، چارچوبی را برای ارائه اهمیت فرایند سوژهیابی در رسانههای خبری ارائه داده و در فصل دوم، ویژگی سوژه پردازان و به عبارتی ویژگی روزنامهنگاران حرفهای در عصر رسانههای جدید، مورد توجه قرار گرفته است.
فصل سوم کتاب «سوژهیابی در رسانههای خبری» روشهای رسیدن به سوژه و فصل چهارم، منابع مورد استفاده روزنامهنگاران در مراحل قبل و بعد از سوژهیابی را مد نظر دارد.
کتاب در فصل پنجم درباره فعالیتهای اولیه گردآوری خبر، پس از سوژهیابی پرداخته و در نهایت در فصل ششم هم تلاش کرده تا اهمیت عنصر مخاطب در فرایند انتخاب، پردازش و انتشار موضوعات مختلف را مد نظر قرار دهد.
کتاب «سوژهیابی در رسانههای خبری» اولین اثر مکتوب در حوزه سوژهیابی است که میتواند زمینه ساز ورود به این بحث مهم باشد.
کتاب 190 صفحهای «سوژه یابی در رسانههای خبری» در شمارگان 1500 نسخه و با قیمت 2500 تومان از سوی دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها منتشر شده است.
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