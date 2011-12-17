سومین ورودی بزرگراه آزادگان به شهرری بهسازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، شهردار منطقه 20 در مراسمی به همین مناسبت که پیش از ظهر شنبه برگزار شد، در جمع خبرنگاران گفت: یکهزار و 800 مترمربع از رمپ بزرگراه آزادگان به بلوار شهرزاد با روکشی جدید از آسفالت پوشیده شد.

مجتبی عبداللهی افزود: تسهیل دسترسی شهروندان به ویژه ساکنان محله دولت‌آباد از بزرگراه آزادگان از مهمترین اهداف این پروژه است که با دسترسی ساکنان محله دولت آباد از طریق رمپ آزادگان‌ ـ شهرزاد موجب کاهش بار ترافیکی در خیابانهای پروین اعتصامی و فدائیان اسلام می‌ شود.

وی بیان کرد: محله دولت آباد با 40 هزار نفر جمعیت در ناحیه چهار شهرداری منطقه 20 واقع شده که یکی از ورودیهای مهم این منطقه محسوب می شود.

شهردار ناحیه چهار منطقه 20 نیز به ‌عنوان متولی عملیات اجرایی روکش آسفالت رمپ آزادگان ‌ـ شهرزاد اظهار داشت: عملیات اجرایی احداث این رمپ از سوی معاونت حمل و نقل و ترافیک منطقه انجام شد.

جمع‌آوری نهرهای فرسوده خیابان شهرزاد

رحیم حیدریان در ارتباط با اقدامات عمرانی شهرداری ناحیه چهار به جمع‌آوری نهرهای فرسوده محدوده غربی خیابان شهرزاد به طول 700 متر اشاره کرد و افزود: نهرهای قدیمی گروههای ساختمانی 129 واقع در بلوار قدس به متراژ دو هزار و 500 متر طول و با اعتباری بالغ بر 75 میلیون تومان ساماندهی شد.

وی گفت: سرپوشیده کردن نهرهای فرسوده محدوده شرقی خیابان فدائیان اسلام به متراژ یکهزار و 500 متر طول از دیگر اقدامات عمرانی این ناحیه است.

این مسئول ادامه داد: نهرهای فرسوده گروههای ساختمانی 154-150 واقع در بلوار قدس نیز با متراژ شش هزار متر طول ساماندهی شد.

وی یاداور شد: با تبدیل نهرهای فرسوده به کانیو خدماتی همچون نگهداری، نظافت و لایروبی به راحتی انجام می شود و با توجه به شیب طبیعی منطقه در زمان بارندگی خطر احتمال بروز مشکلات آبگرفتگی را کاهش می دهد.