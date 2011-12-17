سعید سعدی تهیه‌کننده این فیلم ضمن اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: هم اکنون محمدرضا علیقلی کار ساخت موسیقی را انجام می‌دهد . فرامرز ابوالصدق نیز صداکذاری "روزهای زندگی" را دنبال می‌کند.

سعدی افزود: واروژ کریمی مسیحی نیز تدوین را به پایان رسانده است. این فیلم برای حضور در جشنواره فجر امسال قطعا آماده نمایش خواهد شد.

حمید فرخ‌نژاد و هنگامه قاضیانی بازیگران فیلم سینمایی "روزهای زندگی" هستند که با موضوع حضور پزشکان در جنگ ساخته شده است. این فیلم مراحل تولید سختی را پشت سرگذرانده است.

پرویز شیخ‌طادی فیلم‌های سینمایی "دفتری از آسمان"، "پشت پرده مه"، "شکارچی شنبه" و... را کارگردانی کرده‌است. فیلم "شکارجی شنبه" ازاین کارگردان این روزها در حال اکران است.

شیخ طادی اخیراً در گفتگویی عنوان کرده بود فیلم "روزهای زندگی" به دلیل مشکلات مالی در مراحل فنی متوقف شده و امسال به جشنواره نمی‌رسد.